PSG podało cenę za Bradleya Barcolę. Angielskie potęgi już wiedzą

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Bradley Barcola

Bradley Barcola wyceniony na 70 milionów euro

Bradley Barcola prawdopodobnie opuści Paris Saint-Germain podczas trwającego letniego okienka transferowego. 23-letni skrzydłowy chce spróbować nowego wyzwania, a władze francuskiego giganta planują przebudowę linii ataku przed kolejnym sezonem. Wiele wskazuje na to, że reprezentant Trójkolorowych może kontynuować karierę w Premier League, gdyż od dłuższego czasu znajduje się on na celowniku czołowych angielskich klubów. Największe zainteresowanie jego usługami wykazują Arsenal oraz Liverpool, którzy uważnie monitorują rozwój sytuacji.

Nowe informacje dotyczące przyszłości Barcoli przekazał Ekrem Konur. Turecki dziennikarz poinformował w mediach społecznościowych, że PSG ustaliło już cenę za swojego zawodnika. Mistrzowie Ligue 1 oczekują za skrzydłowego co najmniej 70 milionów euro i nie zamierzają schodzić poniżej tej kwoty. Dla finansowych potentatów z Premier League wyłożenie takich pieniędzy nie powinno jednak stanowić większego problemu, dlatego rywalizacja o podpis Francuza może nabrać tempa w najbliższych tygodniach.

Barcola trafił do Paris Saint-Germain latem 2023 roku z Olympique’u Lyon i stosunkowo szybko wyrósł na jednego z ważniejszych zawodników zespołu. W poprzedniej kampanii rozegrał 49 spotkań, zdobył 13 bramek oraz zanotował 7 asyst. Jeszcze lepiej spisał się w sezonie 2024/2025, kiedy pomógł paryskiemu klubowi wywalczyć potrójną koronę. Jego szybkość, znakomity drybling i umiejętność gry jeden na jednego sprawiają, że wielu ekspertów widzi go w Premier League. Co ciekawe, serwis „Transfermarkt” również wycenia skrzydłowego na około 70 milionów euro.

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