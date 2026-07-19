PSG i Liverpool obejdą się smakiem? Inny gigant może ściągnąć Diomande

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Yan Diomande

Arsenal powalczy o podpis Yana Diomande

Yan Diomande jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych piłkarzy na rynku transferowym. 19-letni skrzydłowy Lipska od kilku tygodni najczęściej łączony jest z przeprowadzką do Paris Saint-Germain lub Liverpoolu. W mediach pojawiły się nawet informacje, że utalentowany Iworyjczyk miał uzgodnić warunki kontraktu indywidualnego z mistrzem Francji, co miało stawiać PSG w roli faworyta do pozyskania zawodnika. Wygląda jednak na to, że walka o jego podpis wciąż pozostaje otwarta i może nabrać jeszcze większych rumieńców.

Według informacji przekazanych przez Ekrema Konura do wyścigu o Diomande właśnie dołączył bowiem Arsenal. Turecki dziennikarz twierdzi, iż londyński klub skontaktował się już z przedstawicielami piłkarza, aby poznać jego oczekiwania oraz plany dotyczące przyszłości. Kanonierzy chcą wykorzystać fakt, że ostateczna decyzja zawodnika nie została jeszcze podjęta oraz włączyć się do rywalizacji z Paris Saint-Germain oraz Liverpoolem. Niewykluczone, iż w najbliższych tygodniach Arsenal przedstawi również oficjalną ofertę za atakującego.

Diomande z powodzeniem występuje w barwach wspomnianego wyżej Lipska od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się na Red Bull Arenę z CD Leganes za niespełna 20 milionów euro. Młody skrzydłowy błyskawicznie wyrósł na jedną z największych gwiazd zespołu Byków, imponując skutecznością i przebojowością. W poprzednim sezonie rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył 13 bramek oraz zanotował 10 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej na około 100 milionów euro.

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