Cristiano Ronaldo wreszcie strzelił swojego upragnionego gola na mundialu. Portugalska gwiazda wpisała się na listę strzelców w meczu z Uzbekistanem.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia na prowadzeniu! Cristiano Ronaldo strzela na Mistrzostwach Świata 2026

Cristiano Ronaldo po meczu z Demokratyczną Republiką Konga znalazł się na ustach wszystkich sympatyków futbolu. Popularny CR7 zaprezentował się wówczas poniżej oczekiwań i zaczęto podważać jego formę. Wielu fanów wręcz domagało się, aby Roberto Martinez posadził na ławce rezerwowych gwiazdę reprezentacji Portugalii. Ten jednak wyszedł od pierwszych minut na mecz z Uzbekistanem na Mistrzostwach Świata 2026.

Rywalizacja w Houston wyśmienicie rozpoczęła się dla Portugalii, która już w szóstej minucie objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Cristiano Ronaldo. Kapitan reprezentacji wykorzystał podanie Joao Cancelo i z niezwykłym spokojem umieścił futbolówkę w bramce. Tym samym spadł kamień z serca samego 41-latka, a także jego wiernych fanów.

Historia wydarzyła się na naszych oczach ❗️



Cristiano Ronaldo stał się pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał gole na sześciu mundialach.



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Mimo imponującej kariery Cristiano Ronaldo nie zawsze potrafił prezentować na mundialach taką skuteczność, jakiej oczekiwali od niego kibice. Dziewiąte trafienie na Mistrzostwach Świata to z pewnością powód do dumy, jednak do lidera klasyfikacji wszech czasów, Leo Messiego, Portugalczykowi wciąż bardzo daleko. Argentyńczyk ma bowiem na swoim koncie już 18 bramek i wydaje się, że ten rekord pozostanie poza zasięgiem CR7.

Dzisiejsze trafienie Cristiano Ronaldo było jego golem numer 144 w narodowych barwach. Reprezentant Portugalii uzbierał taką statystykę w 230. występach.

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