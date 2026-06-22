Arsenal szykuje wielki transfer. Reprezentant Anglii łączony z gigantem

Arsenal przygotowuje się do rozpoczęcia oficjalnych rozmów z Aston Villą w sprawie transferu Morgana Rogersa - ujawnia "Daily Mail". Mistrzowie Anglii chcą przeznaczyć 100 milionów euro na pomocnika.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Morgan Rogers mocno łączony z Arsenalem

Arsenal w minionym sezonie sięgnął po mistrzostwo Anglii, a teraz planuje głośne transfery przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek. Kanonierzy chcą nie tylko utrzymać dominację w Premier League, ale również wzmocnić kadrę, by skutecznie rywalizować na kilku frontach.

Na celowniku mistrzów Anglii znajduje się Morgan Rogers z Aston Villi. Zainteresowanie reprezentantem Anglii stale rośnie. Klub z Birmingham nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim pomocnikiem, jednak presja ze strony czołowych drużyn Premier League jest coraz większa.

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Według doniesień, Arsenal jest gotów rozpocząć oficjalne rozmowy z 23-letnim reprezentantem Anglii. Sztab Mikela Artety od dawna monitoruje rynek w poszukiwaniu piłkarza, który wniesie nową jakość do ofensywy. Rogers ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2031 roku, co pozwala klubowi swobodnie dyktować warunki i nie spieszyć się ze sprzedażą. Według szacunków, kwota transferu może sięgnąć nawet 100 milionów euro.

Obecnie Arsenal dysponuje szerokim wachlarzem opcji ofensywnych. Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Noni Madueke oraz Leandro Trossard zapewniają Mikelowi Artecie dużą elastyczność w ataku. Rogers w ostatniej kampanii zdobył 14 bramek i dorzucił 12 asyst w 55 spotkaniach. Klub z Birmingham sprowadził Anglika z Middlesbrough w 2024 roku za niespełna 10 milionów euro.