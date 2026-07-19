Messi dołączył do legendy. Drugi piłkarz na świecie

Lionel Messi znalazł się w podstawowym składzie reprezentacji Argentyny na mecz z Hiszpanią w finale MŚ 2026. To oznacza, że 39-latek zapisał się w historii futbolu. Zauważa to portal Opta.

Harry Langer/ DeFodi Images/ Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Messi i legendarny Brazylijczyk. Nikt więcej

Gole, asysty, trofea, medale, rozegrane mecze – Lionel Messi jest absolutną legendą futbolu i reprezentacji Argentyny. Kapitan Albicelestes ma już w dorobku złoty medal mundialu, wywalczony przed czterema laty. W jego gablocie znalazło się także srebro, które zdobył w 2014 roku.

Dla 39-latka pojedynek na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey będzie już trzecim takim spotkaniem w karierze. Messi rozpocznie ten pojedynek od pierwszych minut, co oznacza, że dołączy do Cafu i stanie się drugim zawodnikiem w historii, który pojawił się na boisku w trzech finałach mistrzostw świata.

Reprezentant Brazylii wystąpił w decydujących meczach w 1994, 1998 i 2002 roku. Jego bilans to dwa zwycięstwa i jedna porażka. W 1994 Canarinhos wygrali z Włochami po rzutach karnych (0 : 0, k. 3 : 2), cztery lata później nie poradzili sobie z Francją (0:3), a w 2002 roku pokonali 2:0 Niemcy.