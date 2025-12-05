Losowanie MŚ 2026. Na kogo może trafić Polska?

11:36, 5. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Mistrzostwa Świata 2026 odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Czy Polska wystąpi na przyszłorocznym mundialu? Oto rywale, na których mogą trafić Biało-Czerwoni w fazie grupowej.

Polska - Holandia
ZUMA Press Inc/ Alamy Na zdjęciu: Polska - Holandia

Losowanie MŚ 2026. Polska zna potencjalnych rywali

Już dzisiaj odbędzie się losowanie grup Mistrzostw Świata 2026. Polska nie wywalczyła bezpośredniego awansu na turniej, jednak ciągle ma szansę zagrać na mundialu. Przed Biało-Czerwonymi dwustopniowe baraże. Podopieczni Jana Urbana najpierw zmierzą się z Albanią, a w przypadku wygranej czeka ich pojedynek ze zwycięzcą spotkania Ukraina – Szwecja.

Na kogo może trafić Polska? Nasza reprezentacja znalazła się w czwartym koszyku. To oznacza, że na pewno nie zmierzymy się z Jordanią, Wyspami Zielonego Przylądka, Ghaną, Curacao, Haiti, Nową Zelandią, a także Włochami/Irlandią Północną/Walią/Bośnią i Hercegowiną, Turcją/Rumunią/Słowacją/Kosowem, Daną/Macedonią/Czechami/Irlandią, Nową Kaledonią/Jamajką/ DR Kongo i Boliwią/Surinamem/Irakiem.

Tak prezentują się potencjalni rywale kadry Jana Urbana:

  • Koszyk 1: Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy
  • Koszyk 2: Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia
  • Koszyk 3: Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Transmisja z losowania będzie dostępna na antenie TVP Sport. Studio rozpocznie się o godzinie 17:30, natomiast oficjalna ceremonia zostanie zainaugurowana o godzinie 18:00.

