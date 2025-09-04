Koeman zrezygnował z gwiazdy Juventusu. Nie zagra z Polską

Teun Koopmeiners nie zagra w meczu Holandii z Polską w eliminacjach MŚ 2026. Według "Ilbianconero" Ronald Koeman pominął pomocnika Juventusu z powodów czysto technicznych.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koopmeiners nie zagra z Polską

Teun Koopmeiners znalazł się w szerokiej kadrze Holandii na wrześniowe mecze eliminacyjne do mistrzostw świata. Ronald Koeman powołał 25 zawodników, którzy mieli przygotować się do starć z Polską i Litwą. Przepisy FIFA pozwalają jednak zgłosić tylko 23 piłkarzy do meczowej kadry, co oznacza, że dwóch graczy musiało zostać odstawionych.

Według doniesień jednym z nich jest właśnie Koopmeiners. Selekcjoner zdecydował również o pominięciu Sama Steijna z Feyenoordu. Włoski portal „Ilbianconero” podaje, że decyzja w sprawie pomocnika Juventusu miała charakter wyłącznie techniczny.

Koopmeiners nie zmaga się obecnie z problemami zdrowotnymi. Piłkarz faktycznie opuścił część przygotowań Juventusu w czerwcu z powodu urazu, ale wrócił już do pełnej dyspozycji. W Serie A zdążył wystąpić w dwóch pierwszych kolejkach, choć wchodził z ławki rezerwowych.

Ronald Koeman postawił w meczu z Polską na inne opcje w środku pola. Holenderski szkoleniowiec ma do dyspozycji m.in. Frenkiego de Jonga, Jordiego Clasie czy Tijaniego Reijndersa, którzy rywalizują o miejsce w podstawowym składzie.

Dla Koopmeinersa oznacza to brak szans na występ przeciwko Polsce, ale wciąż pozostaje opcja gry w kolejnym spotkaniu. Holandia zmierzy się w niedzielę z Litwą i wtedy pomocnik Juventusu może ponownie znaleźć się w kadrze meczowej Oranje.

Zobacz również: Grosicki w kadrze to nie cyrk. To powinien być nasz kapitan