Koeman miał rację ws. Lewandowskiego. Wprost o ostatnich wydarzeniach w kadrze

Ronald Koeman został zapytany o ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski. W rozmowie z TVP Sport przyznał, że potwierdziło się to, co mówił w czerwcu. Selekcjoner Holandii jest zdania, że trenerzy nie mogą walczyć z najlepszymi zawodnikami.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Ja i mój zespół cieszymy się, że Lewandowski zagra – mówi Koeman

Reprezentacja Polski w ostatnich miesiącach nie miała łatwego czasu. Od czerwcowego zgrupowania atmosfera wokół kadry była gęsta, a wszystko przez decyzję Michała Probierza o odebraniu opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu. W efekcie napastnik zrezygnował z gry w drużynie narodowej do czasu, gdy 52-latek będzie selekcjonerem. Niedługo później trener zrezygnował, a 37-latek wrócił do kadry.

O tamtych wydarzeniach, które odbiły się szerokim echem w całym piłkarskim świecie mówił w czerwcu Ronald Koeman. Selekcjoner reprezentacji Holandii zdradził, że trenerzy nie powinni walczyć ze swoimi najlepszymi zawodnikami.

Przy okazji zbliżającego się meczu Holandia – Polska wrócił do tematu w rozmowie z TVP Sport. Ronald Koeman stwierdził, że nie jest zaskoczony tym, jak zakończyła się cała sytuacja. Ponownie dodał, że jako trenerzy nie powinni walczyć z liderami drużyny, ponieważ są z góry na straconej pozycji. Niemniej jednak dodał, że cieszy się, iż Robert Lewandowski zagra w czwartkowym spotkaniu w Rotterdamie.

– Nie, nie jestem zaskoczony. Lewandowski wrócił do kadry, to dobrze dla Was, ponieważ to znakomity piłkarz, wielka gwiazda polskiej drużyny. Myślę, że moje słowa o tamtej sytuacji były nawet trochę zabawne. To była opinia, która dotyczy całego piłkarskiego fachu. My trenerzy nie możemy walczyć z naszymi najlepszymi zawodnikami. Potwierdziło się to w przypadku waszego byłego selekcjonera, który przegrał mecz z Finlandią. Ja i mój zespół cieszymy się, że Lewandowski zagra. Lubimy grać z rywalami, którzy mają w składzie swoje największe gwiazdy – powiedział Ronald Koeman w rozmowie z portalem TVP Sport.

