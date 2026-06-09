Kadra Niemiec na mundial. Grupa, terminarz i skład na MŚ 2026

Kadra reprezentacji Niemiec na mistrzostwa świata 2026. Selekcjoner Julian Nagelsmann wybrał 26-osobową listę zawodników, którzy powalczą na wielkim turnieju. Niemcy trafili do grupy E.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Kadra Niemiec na mundial 2026

Reprezentacja Niemiec czterokrotnie sięgała po mistrzostwo świata w historii. Ostatni triumf naszych zachodnich sąsiadów miał miejsce w 2014 roku, kiedy to zdobyli tytuł na boiskach w Brazylii. Tuż przed tegorocznym mundialem w USA, Kanadzie i Meksyku z kadry wypadł Lennart Karl, który doznał kontuzji podczas jednego z treningów.

W miejsce 18-letniego pomocnika Bayernu Monachium selekcjoner Julian Nagelsmann powołał Assana Ouedraogo z RB Lipsk. Niemcy przystępują do czempionatu w roli jednego z faworytów.

Bramkarze: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Monachium), Alexander Nubel (Bayern Monachium)

Obrońcy: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Lipsk), Antonio Rudiger (Real Madryt), Jonathan Tah (Bayern Monachium), Malick Thiaw (Newcastle United)

Pomocnicy: Leon Goretzka (Bayern Monachium), Florian Wirtz (Liverpool), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlović (Bayern Monachium), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton), Joshua Kimmich (Bayern Monachium)

Napastnicy: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle), Assan Ouedraogo (RB Lipsk), Jamal Musiala (Bayern Monachium), Leroy Sane (Galatasaray), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal)

Selekcjoner: Julian Nagelsmann

Z kim grają Niemcy w grupie MŚ 2026?

Niemcy w grupie E zmierzą się w Houston z Curacao, które zadebiutuje na wielkiej imprezie i będzie chciało sprawić niespodziankę. Następnie drużyna Nagelsmanna zagra w Toronto z reprezentacją Wybrzeża Kości Słoniowej. Na zakończenie fazy grupowej Niemcy zmierzą się z Ekwadorem w East Rutherford.

Terminarz reprezentacji Niemiec w grupie E:

14 czerwca, godz. 19:00 – Niemcy – Curacao (Houston)

20 czerwca, godz. 22:00 – Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej (Toronto)

25 czerwca, godz. 22:00 – Ekwador – Niemcy (East Rutherford)

Niemcy przed wylotem na mundial odnieśli pewne zwycięstwo nad Finlandią (4:0) w Moguncji. Tuż przed rozpoczęciem turnieju pokonali również reprezentację Stanów Zjednoczonych (2:1) w Chicago.