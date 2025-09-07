Polska się nie zatrzymuje! Kamiński dobija Finlandię

Jakub Kamiński popisał się trafieniem w spotkaniu Polska - Finlandia w eliminacjach mistrzostw świata. Zawodnik FC Koln z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Jakub Kamiński strzela! Polska rozbija Finlandię

Reprezentacja Polski w niedzielny wieczór rozgrywa domowe spotkanie z Finlandią w ramach eliminacji mistrzostw świata. Biało-Czerwoni mieli jasny cel na ten mecz, aby zrewanżować się za czerwcowe starcie. Nasza kadra wówczas została pokonana rezultatem 1:2. Teraz jednak przed nami nowy rozdział. Jan Urban objął kadrę. I już w debiucie nowego selekcjonera potrafiliśmy zremisować z Holandią 1:1.

Rywalizacja na Stadionie Śląskim od pierwszych minut układała się po myśli reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni szybko zaznaczyli swoją przewagę i już w 27. minucie wyszliśmy na prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Matty Cash. Podopieczni Jana Urbana jeszcze przed przerwą zdołali podwyższyć rezultat. A autorem golem był Robert Lewandowski, który wykorzystał wyśmienite podanie Piotra Zielińskiego.

Druga odsłona zaczęła się wyjątkowo dla reprezentacji Polski. W 54. minucie na tablicy wyników widniał już wynik 3:0. Biało-Czerwoni przeprowadzili świetną kontrę. Najpierw przed szansą na strzelenie gola stanął Robert Lewandowski. Strzał naszego kapitana został jednak obroniony przez Jesse Joronena. Do bezpańskiej piłki dopadł jednak Jakub Kamiński, który z najbliższej odległości wpakował futbolówkę do bramki.

Dla Jakuba Kamińskiego dzisiejsze trafienie było jego drugim golem w narodowych barwach. Pierwsze trafienie miało miejsce w 2022 roku. Takie liczby uzbierał zawodnik FC Koln w 24. występach.