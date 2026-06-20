Flick zdecydował ws. gwiazdy Barcelony. Woli stawiać na innych

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

De Jong straci miejsce w składzie. Opuści Barcelonę?

Barcelona sfinalizowała już transfer Anthony’ego Gordona i teraz naciska na kluczowe wzmocnienie linii ataku. Jej priorytetem jest zastąpienie Roberta Lewandowskiego zawodnikiem klasy światowej, stąd poważne zainteresowanie kandydaturami Juliana Alvareza czy Joao Pedro. Problemem są natomiast kwestie finansowe i konieczność wydania na któregoś z nich astronomicznych pieniędzy. Na dzisiaj Blaugrana zrealizowała więc tylko jeden transfer, ale nie zapomina o innych pozycjach, w tym również defensywie i środku pola.

Hansi Flick musi też podjął kluczowe decyzje personalne. Do zdrowia wrócił Gavi, który obecnie przebywa z reprezentacją Hiszpanii na mistrzostwach świata. „El Nacional” ujawnia, że wstępne założenia szkoleniowca mocno uderzają we Frenkiego de Jonga, którego przyszłość na Camp Nou staje się niepewna. Flick ma bowiem zamiar stworzyć hiszpański tercet w drugiej linii, stawiając na Marca Bernala, Gaviego oraz Pedriego. Holender zostałby natomiast zdegradowany do roli rezerwowego.

Nie jest to rola, która mu odpowiada. Konsekwencją takich wyborów Flicka może być więc sprzedaż de Jonga, który wciąż wzbudza duże zainteresowanie na rynku, a jego wartość opiewa na kilkudziesięciu milionach euro. Umowa pomocnika obowiązuje do 2029 roku, ale Barcelona z chęcią pozbyłaby się go wcześniej, o ile ktoś zaoferowałby odpowiednią sumę. W przeszłości de Jong był łączony z transferem do Premier League, a w szczególności Manchesterem United.

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