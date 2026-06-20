Brazylia ogłasza ws. gwiazdy. Raphinha opuścił boisko z kontuzją

09:15, 20. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  CBF

Raphinha opuścił murawę w pierwszej połowie meczu Brazylii z Haiti. Gwiazdor Barcelony nabawił się kontuzji. CBF przekuje oficjalne wieści ws. jego stanu zdrowia.

Raphinha (w środku)
Obserwuj nas w
fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha (w środku)

Raphinha może ominąć kolejny mecz Brazylijczyków

Reprezentacja Brazylii w nocy z piątku na sobotę awansowała na fotel lidera tabeli C, pokonując Haiti aż 3-0. Mecz rozstrzygnął się w zasadzie w pierwszej połowie, kiedy to faworyzowany zespół zdobył trzy bramki. Najpierw dubletem popisał się Matheus Cunha, a wynik rywalizacji ustalił Vinicius Junior. Teraz Brazylijczyków czeka spotkanie ze Szkocją, które zadecyduje o tym, z kim zagrają w przypadku awansu do fazy pucharowej.

Być może w tym meczu Brazylia będzie musiała radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Kontuzji w trakcie rywalizacji z Haiti doznał bowiem Raphinha, który opuścił murawę już w pierwszej połowie. Carlo Ancelotti zmuszony był go zmienić i zastąpić Rayanem, gdyż skrzydłowy nie był w stanie kontynuować gry.

W mediach od razu pojawiło się sporo informacji na temat jego stanu zdrowia. Brazylijska federacja potwierdza, że chodzi o problem z udem, a jego występ przeciwko Szkocji jest niepewny.

„Raphinha odczuł dyskomfort w tylnej części prawego uda podczas pierwszej połowy meczu z Haiti. Piłkarz już rozpoczął rehabilitację i zostanie ponownie zbadany” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Absencja Raphinhi byłaby oczywiście dużym osłabieniem dla reprezentacji Brazylii. To podstawowy zawodnik dla Ancelottiego i jeden z liderów ofensywy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

BONUS 333 PLN za poprawny typ na gola Niemiec w meczu z WKS! Wystarczy zakład za 2 PLN. Sprawdź promocję STS z kodem GOALPROMO

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie