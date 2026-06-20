Brazylia ogłasza ws. gwiazdy. Raphinha opuścił boisko z kontuzją

Raphinha opuścił murawę w pierwszej połowie meczu Brazylii z Haiti. Gwiazdor Barcelony nabawił się kontuzji. CBF przekuje oficjalne wieści ws. jego stanu zdrowia.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Raphinha (w środku)

Raphinha może ominąć kolejny mecz Brazylijczyków

Reprezentacja Brazylii w nocy z piątku na sobotę awansowała na fotel lidera tabeli C, pokonując Haiti aż 3-0. Mecz rozstrzygnął się w zasadzie w pierwszej połowie, kiedy to faworyzowany zespół zdobył trzy bramki. Najpierw dubletem popisał się Matheus Cunha, a wynik rywalizacji ustalił Vinicius Junior. Teraz Brazylijczyków czeka spotkanie ze Szkocją, które zadecyduje o tym, z kim zagrają w przypadku awansu do fazy pucharowej.

Być może w tym meczu Brazylia będzie musiała radzić sobie bez jednej z największych gwiazd. Kontuzji w trakcie rywalizacji z Haiti doznał bowiem Raphinha, który opuścił murawę już w pierwszej połowie. Carlo Ancelotti zmuszony był go zmienić i zastąpić Rayanem, gdyż skrzydłowy nie był w stanie kontynuować gry.

W mediach od razu pojawiło się sporo informacji na temat jego stanu zdrowia. Brazylijska federacja potwierdza, że chodzi o problem z udem, a jego występ przeciwko Szkocji jest niepewny.

„Raphinha odczuł dyskomfort w tylnej części prawego uda podczas pierwszej połowy meczu z Haiti. Piłkarz już rozpoczął rehabilitację i zostanie ponownie zbadany” – przekazano w oficjalnym komunikacie.

Absencja Raphinhi byłaby oczywiście dużym osłabieniem dla reprezentacji Brazylii. To podstawowy zawodnik dla Ancelottiego i jeden z liderów ofensywy.

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