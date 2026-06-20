Tottenham Hotspur ma ambitne plany. Chce angielskiego gwiazdora

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Adam Wharton na liście życzeń Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur nie zwalnia tempa na rynku transferowym i konsekwentnie wzmacnia skład przed nadchodzącym sezonem. Londyński klub zakontraktował już trzech nowych zawodników – Jana Paula van Hecke, Marcosa Senesiego oraz Andrew Robertsona. Działacze Kogutów liczą, że dzięki kolejnym ruchom drużyna zaprezentuje się znacznie lepiej niż w poprzednich rozgrywkach, kiedy do samego końca musiała walczyć o utrzymanie w Premier League. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec transferowych działań zespołu z północnego Londynu.

Według informacji przekazanych przez brytyjski serwis „TEAMtalk”, kolejnym celem Tottenhamu jest Adam Wharton z Crystal Palace. 22-letni pomocnik uchodzi za jednego z najbardziej utalentowanych angielskich zawodników młodego pokolenia. O jego podpis zabiegają również takie kluby jak Real Madryt, Liverpool czy Manchester United, dlatego rywalizacja o pozyskanie piłkarza może być bardzo zacięta.

W związku z tym włodarze Kogutów mają przygotowane alternatywy. Na ich liście życzeń znajdują się także Sandro Tonali, Mateus Fernandes oraz Joao Palhinha, który w ostatniej kampanii występował w ekipie Spurs na zasadzie wypożyczenia, a teraz może zostać wykupiony.

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Wharton, który jest pierwszym wyborem Tottenhamu, trafił do Crystal Palace w lutym 2024 roku z Blackburn Rovers za kwotę przekraczającą 21 milionów euro. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2029 roku. W minionym sezonie rozegrał 53 mecze, zdobył jedną bramkę i zanotował siedem asyst, będąc jedną z kluczowych postaci drużyny z Selhurst Park. Według danych portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa defensywnego pomocnika wynosi obecnie około 70 milionów euro.