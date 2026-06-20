Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (20.06/21.06)

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (20.06.2026)
Dzisiejsze zmagania na mistrzostwach świata 2026 rozpoczęły się od trzech spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Maroko pokonało Szkocję 1:0, Brazylia wygrała 3:0 z Haiti, a Paragwaj odniósł cenne zwycięstwo 1:0 nad Turcją. Szczególnie imponujący był sukces ekipy Gustavo Alfaro, która przez całą drugą połowę musiała radzić sobie w osłabieniu, a mimo to utrzymała korzystny wynik do końcowego gwizdka. W sobotni wieczór kibice będą świadkami dwóch kolejnych spotkań. Holandia zmierzy się ze Szwecją, natomiast Niemcy staną naprzeciwko Wybrzeża Kości Słoniowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|20 czerwca
|00:00
|C
|Szkocja – Maroko 0:1
|Foxborough
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|02:30
|C
|Brazylia – Haiti 3:0
|Philadelphia
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|05:00
|D
|Turcja – Paragwaj 0:1
|Santa Clara
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|19:00
|F
|Holandia – Szwecja
|Houston
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|20 czerwca
|22:00
|E
|Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej
|Toronto
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL
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Jutrzejsze mecze mundialu (21.06.2026)
W niedzielę, 21 czerwca, rozegrane zostaną cztery następne mecze mundialu. Na początek Ekwador zmierzy się z Curacao, a następnie Tunezja zagra z Japonią. W dalszej części dnia Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, która postara się sprawić niespodziankę w pojedynku z jednym z faworytów turnieju. Rywalizację tego dnia zakończy spotkanie Belgii z Iranem. Wszystkie te mecze mogą mieć duże znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej.
|Data
|Godzina
|Grupa
|Mecz
|Miasto
|Transmisja
|21 czerwca
|02:00
|E
|Ekwador – Curacao
|Kansas City
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|21 czerwca
|06:00
|F
|Tunezja – Japonia
|Monterrey
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|21 czerwca
|18:00
|H
|Hiszpania – Arabia Saudyjska
|Atlanta
|TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL
|21 czerwca
|21:00
|G
|Belgia – Iran
|Inglewood
|TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL