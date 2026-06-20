Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (20.06/21.06)

Sprawdź mecze mundialu 2026 na 20 i 21 czerwca. Za nami już trzy sobotnie pojedynki - Maroko wygrało 1:0 ze Szkocją, Brazylia ograła Haiti 3:0, a Paragwaj pokonał Turcję 1:0.

Powerpics / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Dzisiejsze mecze mistrzostw świata (20.06.2026)

Dzisiejsze zmagania na mistrzostwach świata 2026 rozpoczęły się od trzech spotkań 2. kolejki fazy grupowej. Maroko pokonało Szkocję 1:0, Brazylia wygrała 3:0 z Haiti, a Paragwaj odniósł cenne zwycięstwo 1:0 nad Turcją. Szczególnie imponujący był sukces ekipy Gustavo Alfaro, która przez całą drugą połowę musiała radzić sobie w osłabieniu, a mimo to utrzymała korzystny wynik do końcowego gwizdka. W sobotni wieczór kibice będą świadkami dwóch kolejnych spotkań. Holandia zmierzy się ze Szwecją, natomiast Niemcy staną naprzeciwko Wybrzeża Kości Słoniowej.

Data Godzina Grupa Mecz Miasto Transmisja 20 czerwca 00:00 C Szkocja – Maroko 0:1 Foxborough TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 20 czerwca 02:30 C Brazylia – Haiti 3:0 Philadelphia TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 20 czerwca 05:00 D Turcja – Paragwaj 0:1 Santa Clara TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL 20 czerwca 19:00 F Holandia – Szwecja Houston TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL 20 czerwca 22:00 E Niemcy – Wybrzeże Kości Słoniowej Toronto TVP1, TVP Sport, TVPSPORT.PL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jutrzejsze mecze mundialu (21.06.2026)

W niedzielę, 21 czerwca, rozegrane zostaną cztery następne mecze mundialu. Na początek Ekwador zmierzy się z Curacao, a następnie Tunezja zagra z Japonią. W dalszej części dnia Hiszpania podejmie Arabię Saudyjską, która postara się sprawić niespodziankę w pojedynku z jednym z faworytów turnieju. Rywalizację tego dnia zakończy spotkanie Belgii z Iranem. Wszystkie te mecze mogą mieć duże znaczenie w kontekście walki o awans do fazy pucharowej.