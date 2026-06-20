Kane rozmawia tylko z tym klubem. Wyjaśnia się przyszłość gwiazdy

Harry Kane był swego czasu łączony z transferem, ale jego przyszłość jest w Bayernie Monachium. Gwiazdor po mundialu przedłuży umowę z gigantem - zapowiada Florian Plettenberg.

PressFocus Na zdjęciu: Harry Kane

Kane nie chce transferu. Zwiąże się z Bayernem na dłużej

Harry Kane na przestrzeni ostatnich miesięcy był przymierzany do Barcelony oraz Manchesteru United. Te kluby poszukują napastnika klasy światowej, stąd poważne zainteresowanie właśnie jego kandydaturą. Problem w tym, że Bayern Monachium nawet nie myśli o rozstaniu z Anglikiem, który jest niekwestionowanym liderem ofensywy i gwarantem gry na najwyższym poziomie. Miniony sezon był w jego wykonaniu niesamowity – nie może więc dziwić, że to jeden z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.

Na dzisiaj nie ma tematu odejścia Kane’a. On sam nie ukrywa, że jest szczęśliwy w Monachium i wiąże swoją przyszłość z Bayernem. Florian Plettenberg potwierdza, że to jedyny klub, z którym rozmawia na temat współpracy. Obie strony zgodnie ustaliły, że do negocjacji na temat nowego kontraktu wrócą po mistrzostwach świata.

Bayern szykuje dla niego umowę do 2029 roku. W klubie nie wątpią, że do tego czasu Anglik pozostanie w świetnej dyspozycji i dalej będzie stanowił o sile drużyny. Sam Kane również jest chętny, aby związać się z gigantem na dłużej. Zainteresowane jego transferem ekipy muszą więc obejść się smakiem i szukać innych opcji do wzmocnienia ataku.

🚨⏳ After initial talks over a new contract, FC Bayern and Harry Kane have agreed to focus fully on the World Cup for now. Concrete negotiations are set to begin after the tournament.



The idea of a new deal until 2029 is on the table. The chances of an extension are currently… pic.twitter.com/HdGsdrH6pg — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 19, 2026

W sezonie 2025/2026 Kane uzbierał 61 bramek w 51 występach. Dołożył do tego również 7 asyst. Z Bayernem sięgnął po mistrzostwo oraz Puchar Niemiec.

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