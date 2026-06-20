Julian Brandt coraz bliżej Premier League. To byłby zaskakujący wybór

ANP / Alamy Na zdjęciu: Julian Brandt

Leeds United zabiega o Juliana Brandta

Julian Brandt należy obecnie do najciekawszych piłkarzy dostępnych na rynku wolnych agentów. 30-letni pomocnik nie przedłużył wygasającej umowy z Borussią Dortmund, przez co można pozyskać go bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Dla wielu klubów jest to wyjątkowa okazja, ponieważ zawodnicy o takiej jakości i doświadczeniu rzadko trafiają na rynek transferowy za darmo. Nic więc dziwnego, że Niemiec wzbudza zainteresowanie wielu zespołów z czołowych europejskich lig.

Jak informuje brytyjski dziennik „Yorkshire Evening Post”, jednym z klubów poważnie rozważających sprowadzenie Brandta jest Leeds United. Drużyna Pawi chce odpowiednio wzmocnić kadrę, aby ponownie utrzymać się w angielskiej elicie. 48-krotny reprezentant Niemiec mógłby wnieść do tego zespołu sporo kreatywności i doświadczenia. Zainteresowanie sytuacją pomocnika wykazują również inne ekipy z Wysp Brytyjskich – w tym Arsenal oraz Aston Villa – które monitorują rozwój wydarzeń wokół zawodnika.

Brandt reprezentował barwy Borussii Dortmund od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się do klubu z Zagłębia Ruhry z Bayeru Leverkusen za około 25 milionów euro. W koszulce zespołu BVB rozegrał łącznie 307 spotkań, zdobywając 57 bramek i notując 70 asyst. Przez kolejne sezony należał do kluczowych postaci drużyny Die Borussen. Według danych portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa ofensywnego pomocnika wynosi mniej więcej 15 milionów euro.

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