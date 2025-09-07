Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Ile awansuje na MŚ 2026?

Trwają eliminacje do MŚ 2026. Kibice zastanawiają się, ile drużyn z polskiej grupy awansuje na mundial i jakie są szanse reprezentacji Polski na udział w turnieju.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Zasady awansu

Z każdej grupy w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 bezpośrednio do turnieju awansuje tylko zwycięzca. To oznacza, że reprezentacja Polski musiałaby zająć pierwsze miejsce w swojej grupie, żeby od razu pojechać na mundial. Drużyny, które zajmą drugie miejsce, nie odpadają od razu – mają jeszcze szansę w barażach, gdzie walczą o pozostałe miejsca. Dodatkowo kilka miejsc w barażach dostają najlepsze drużyny z Ligi Narodów UEFA, które nie awansowały bezpośrednio.

W skrócie, wygrywasz grupę i jesteś pewny awansu, zajmujesz drugie miejsce i dalej walczysz w barażach. To prosty system, ale oznacza, że każda wygrana w grupie ma ogromne znaczenie.

Tabela „polskiej” grupy el. MŚ 2026

# DRUŻYNA M Z R P BRAMKI RB PKT 1 Netherlands 3 2 1 0 11-1 +10 7 2 Poland 4 2 1 1 5-3 +2 7 3 Finland 4 2 1 1 5-5 0 7 4 Lithuania 4 0 3 1 3-4 -1 3 5 Malta 5 0 2 3 1-12 -11 2

Co decyduje o miejscu w grupie?

O miejscu w grupie eliminacji do MŚ 2026 decyduje przede wszystkim liczba zdobytych punktów. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów, o miejscu decydują kolejno: bilans bramek, następnie liczba strzelonych goli, a jeśli dalej jest remis – wyniki bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami. W ostateczności mogą być też brane pod uwagę m.in. klasyfikacje fair play (ilość żółtych i czerwonych kartek) lub losowanie, ale to rzadko się zdarza.

Ile drużyn awansuje na MŚ 2026?

Na Mistrzostwa Świata 2026 łącznie awansuje 48 drużyn. Turniej w 2026 roku będzie większy niż wcześniejsze mundiale, bo wcześniej uczestniczyło 32 zespoły.

Ile drużyn z Europy awansuje na mundial?

Z Europy na Mistrzostwa Świata 2026 awansuje 16 drużyn. 12 z nich to zwycięzcy swoich grup eliminacyjnych, którzy awansują bezpośrednio, a pozostałe 4 miejsca zostaną przyznane w barażach, w których grają drużyny z drugich miejsc w grupach oraz najlepsi z Ligi Narodów UEFA, którzy nie awansowali bezpośrednio.