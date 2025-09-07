Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Ile awansuje na MŚ 2026?

Ile drużyn wychodzi z „polskiej” grupy? Zasady awansu
Z każdej grupy w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2026 bezpośrednio do turnieju awansuje tylko zwycięzca. To oznacza, że reprezentacja Polski musiałaby zająć pierwsze miejsce w swojej grupie, żeby od razu pojechać na mundial. Drużyny, które zajmą drugie miejsce, nie odpadają od razu – mają jeszcze szansę w barażach, gdzie walczą o pozostałe miejsca. Dodatkowo kilka miejsc w barażach dostają najlepsze drużyny z Ligi Narodów UEFA, które nie awansowały bezpośrednio.
W skrócie, wygrywasz grupę i jesteś pewny awansu, zajmujesz drugie miejsce i dalej walczysz w barażach. To prosty system, ale oznacza, że każda wygrana w grupie ma ogromne znaczenie.
Tabela „polskiej” grupy el. MŚ 2026
#
DRUŻYNA
M
Z
R
P
BRAMKI
RB
PKT
1
Netherlands
3
2
1
0
11-1
+10
7
2
Poland
4
2
1
1
5-3
+2
7
3
Finland
4
2
1
1
5-5
0
7
4
Lithuania
4
0
3
1
3-4
-1
3
5
Malta
5
0
2
3
1-12
-11
2
Co decyduje o miejscu w grupie?
O miejscu w grupie eliminacji do MŚ 2026 decyduje przede wszystkim liczba zdobytych punktów. Jeżeli dwie lub więcej drużyn ma taką samą liczbę punktów, o miejscu decydują kolejno: bilans bramek, następnie liczba strzelonych goli, a jeśli dalej jest remis – wyniki bezpośrednich meczów między zainteresowanymi drużynami. W ostateczności mogą być też brane pod uwagę m.in. klasyfikacje fair play (ilość żółtych i czerwonych kartek) lub losowanie, ale to rzadko się zdarza.
Ile drużyn awansuje na MŚ 2026?
Na Mistrzostwa Świata 2026 łącznie awansuje 48 drużyn. Turniej w 2026 roku będzie większy niż wcześniejsze mundiale, bo wcześniej uczestniczyło 32 zespoły.
Ile drużyn z Europy awansuje na mundial?
Z Europy na Mistrzostwa Świata 2026 awansuje 16 drużyn. 12 z nich to zwycięzcy swoich grup eliminacyjnych, którzy awansują bezpośrednio, a pozostałe 4 miejsca zostaną przyznane w barażach, w których grają drużyny z drugich miejsc w grupach oraz najlepsi z Ligi Narodów UEFA, którzy nie awansowali bezpośrednio.