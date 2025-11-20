Cezary Kulesza jeszcze nie wie, gdzie Ukraina rozegra swoje spotkanie lub spotkania w barażach o udział w MŚ. Prezes PZPN-u skomentował sytuację.

Kulesza: to jest dla nas celem numer jeden

W środę, a więc jeszcze przed losowaniem, Cezary Kulesza w rozmowie z goal.pl wypowiedział się na temat potencjalnej drogi reprezentacji Polski na mundial. Prezes PZPN-u odniósł się także do możliwego pojedynku z Ukrainą i miejsca, w którym zostanie on rozegrany:

– Na pewno ciekawy byłby potencjalny finał z Ukrainą. Zwłaszcza, gdyby była wylosowana jako gospodarz, bo przecież mecz barażowy Ukraińców ma odbyć się w Warszawie. To byłoby ciekawe spotkanie. Piłkarsko ten zespół jest w naszym zasięg – przyznał Kulesza w wywiadzie udzielonym Piotrowi Koźmińskiemu.

Dzień później, już po losowaniu, Kulesza w rozmowie z portalem Weszło skomentował sytuację dotyczącą możliwego finału baraży i starcia z Ukrainą:

– Nie wiemy, co zrobi federacja ukraińska. Fajnie, by było, gdyby zagrali w Polsce, wówczas gralibyśmy praktycznie u siebie, tylko federacja ukraińska prowadziłaby sprzedaż biletów. Nie wiem, jaki przyjąć wariant, my się Andrijem Szewczenką bardzo dobrze znamy, gdybym zaczął naciskać może pomyślałby, że coś w tym jest ukryte. Do tego jeszcze dojdziemy, musimy pokonać Albańczyków i to jest dla nas celem numer jeden – stwierdził działacz.

Baraże MŚ 2026 – terminarz