Gdzie Polska zagra z Ukrainą lub Szwecją, jeśli awansuje?

Reprezentacja Polski w finale baraży o MŚ 2026 zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją. Jeśli Polacy awansują, to zagrają ten mecz na wyjeździe.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie Polska zagra w finale baraży MŚ 2026, jeśli awansuje?

Polska rozegra finał baraży MŚ 2026 na wyjeździe. Oczywiście warunkiem jest zwycięstwo w półfinale z Albanią – ten mecz Biało-czerwoni zagrają u siebie, a więc najprawdopodobniej na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Gdzie Polska zagra finał baraży, jeśli trafi na Ukrainę?

W przypadku Szwecji nie ma wątpliwości, ale Ukraina rozgrywała mecze eliminacyjne do MŚ 2026 na stadionie Legii Warszawa. Dlatego kibice zastanawiają się, czy ewentualny finał z Polską może również zostać rozegrany na terenie naszego kraju. Ta kwestia nie została jeszcze wyjaśniona, ale Ukraina zapewne zmieni stadion na baraże. Możliwe kierunki to Słowacja lub Węgry.

Oficjalnie Ukraina zgłosiła stadion Legii Warszawa na baraże, ale losowanie może zmienić decyzję federacji. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazał także Mateusz Borek, który przybliżył zaskakujący scenariusz.

— Ukraina generalnie ma stadion Legii Warszawa, więc myślę, że usiądą do negocjacji, ponieważ na ten termin Stadion Narodowy to jest rezerwacja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wtedy Ukraińcy ewentualnie będą mieć zaproponowany bardzo uczciwy podział z tych przestrzeni biznesowych. Trzeba kibicom uświadomić jedną rzecz. Wyobraźcie sobie, że te przestrzenie biznesowe, czyli mówimy o prywatnych lożach, na stadionie na który wchodzi na 57 tysięcy ludzi, to jest maksymalnie 4 tysiące miejsc – mówił Mateusz Borek w Kanale Sportowym.

