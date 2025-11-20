Gdzie Polska zagra baraże? Gdzie mecz Polska – Albania?

Reprezentacja Polski poznała swoich rywali w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026. Sprawdź, gdzie odbędą się mecz półfinałowy i ewentualne spotkanie finałowe.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Baraże MŚ 2026. Polacy gospodarzami półfinału

W czwartek, 20 listopada o godzinie 13:00, w szwajcarskim Zurychu miało miejsce losowanie par barażowych o awans na MŚ 2026. Reprezentacja Polski podczas ceremonii odbywającej się w siedzibie FIFA poznała swojego rywala w półfinale oraz potencjalnego przeciwnika w decydującym meczu. Ekipa Biało-Czerwonych zmierzy się w 1/2 finału z Albanią, a jeśli odniesie zwycięstwo, to w finale będzie czekać na nią Ukraina lub Szwecja. Zatem droga na mundial nie jest łatwa, aczkolwiek jak najbardziej w zasięgu naszej kadry.

Podopieczni Jana Urbana znajdowali się przed losowaniem w drugim koszyku, co automatycznie oznacza, że zostaną gospodarzami półfinałowego spotkania. Mecz Polska – Albania odbędzie się 26 marca 2026 roku (czwartek) o godzinie 20:45. Pojedynek najpewniej ugości nasz największy obiekt – PGE Narodowy w Warszawie.

Ewentualny finał baraży przeciwko Ukrainie albo Szwecji zostanie rozegrany pięć dni później – 31 marca 2026 roku (wtorek), również o godzinie 20:45. W tym drugim starciu Polacy wystąpią w roli gości, co może mieć znaczenie przy tak dużej stawce. Choć w przypadku wygranej Ukraińców możliwe jest rozegranie tej potyczki w naszym kraju.

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski zajęła 2. lokatę w swojej grupie eliminacyjnej, ustępując jedynie Holandii. Zespół Biało-Czerwonych zakończył zmagania z dorobkiem 17 punktów, przy czym drużyna Oranje uzbierała o 3 oczka więcej. Nadmieńmy, iż bezpośredni awans na mundial wywalczyły jedynie ekipy, które zajęły 1. miejsce w tabeli. Dlatego Polacy swoją szansę muszą wykorzystać w barażach, które zaplanowano na końcówkę marca.