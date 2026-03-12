Gattuso musi zrezygnować z gwiazdora. Kontuzja pokrzyżowała plany

Marco Verratti nie wróci do reprezentacji Włoch mimo wcześniejszych spekulacji o jego powołaniu. Pomocnik zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie będzie dostępny na baraże o mistrzostwa świata.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gennaro Gattuso

Verratti nie zostanie powołany do reprezentacji Włoch

Marco Verratti przez wiele tygodni był wymieniany jako potencjalne wzmocnienie reprezentacji Włoch przed decydującymi meczami barażowymi. Media informowały nawet, że jego nazwisko znalazło się na wstępnej liście powołań przygotowanej przez Gennaro Gattuso. Ostatecznie do powrotu jednak nie dojdzie.

Doświadczony pomocnik ostatni raz zagrał w barwach Azzurrich podczas finałów Ligi Narodów latem 2023 roku. Od tego czasu pozostawał poza kadrą narodową. Teraz pojawiła się realna szansa na jego ponowną obecność w zespole, lecz problemy zdrowotne pokrzyżowały te plany.

Verratti obecnie jest zawodnikiem Al Duhail w katarskiej Qatar Stars League. Nie wystąpił jednak w żadnym meczu od 15 stycznia. Powodem są powracające urazy, które w ostatnich tygodniach wykluczały go z gry. Według najnowszych doniesień to właśnie te kłopoty sprawią, że nie zdąży wrócić do formy przed barażami.

W tej sytuacji Gennaro Gattuso najprawdopodobniej postawi na sprawdzony środek pola. Podstawową trójkę mają stworzyć Nicolo Barella, Sandro Tonali oraz Manuel Locatelli. Coraz większe szanse na miejsce w kadrze ma także pomocnik Romy Niccolo Pisilli.

Reprezentacja Włoch rozegra półfinał baraży o mistrzostwa świata 26 marca w Bergamo przeciwko Irlandii Północnej. Zwycięzca tego spotkania zmierzy się pięć dni później na wyjeździe z Walią lub Bośnią i Hercegowiną w decydującym meczu o awans.

