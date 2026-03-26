FIFA zmienia przepisy! Wejdą w życie podczas mistrzostw świata

FIFA ogłasza zmiany w przepisach, które wejdą w życie podczas tegorocznych mistrzostw świata. Mają one zapobiec zawodnikom grać na czas.

FIFA chce ograniczyć kradzież czasu. Nowe przepisy wchodzą w życie

W ciągu najbliższych dni poznamy komplet uczestników tegorocznych mistrzostw świata. FIFA szykuje się do prestiżowego turnieju i wprowadza usprawnienia, które mają zdynamizować grę. Nowe przepisy wejdą w życie właśnie podczas mundialu.

Te zmiany mają powstrzymać drużyny przed kradnięciem czasu. Od zbliżających się mistrzostw świata zawodnik schodzący z boiska będzie musiał zrobić to możliwie jak najszybciej. Jeśli zmiana potrwa dłużej niż 10 sekund, jego następca będzie musiał poczekać minutę przed pojawieniem się na murawie. Wówczas zespół będzie grał w osłabieniu. Nie jest to jedyny przepis, służący dynamice boiskowych wydarzeń. Na wykonanie rzutów z autu bądź rzutów rożnych drużyna będzie miała raptem 5 sekund – w przeciwnym razie piłka zostanie przyznana rywalom.

Dialog z sędzią będzie mógł przeprowadzić wyłącznie kapitan – to on może zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie konkretnej decyzji. Zawodnicy, którzy dodatkowo otoczą arbitra, mogą zostać ukarani żółtymi kartkami. FIFA rozszerza także kompetencje VAR-u. Od teraz weryfikacji wideo poddane będą sytuacje na drugą żółtą kartkę i błędy przy rzutach rożnych.