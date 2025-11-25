FIFA zdecydowała ws. Ronaldo! Wiadomo, co z Mistrzostwami Świata

Cristiano Ronaldo poznał decyzję FIFA ws. zawieszenia za czerwoną kartkę. Portugalczyk otrzymał karę jednego meczu dyskwalifikacji. Wspomniana kara miała miejsce w spotkaniu z Armenią.

Ronaldo zawieszony na jeden mecz, ale wciąż musi uważać

Cristiano Ronaldo razem z reprezentacją Portugalii awansował na Mistrzostwa Świata 2026. Dla jednego z najlepszych piłkarzy w historii będzie to ostatni mundial w karierze. Przez moment nie było wiadomo, czy zawodnik Al Nassr będzie mógł wystąpić w fazie grupowej. Podczas przed ostatniego meczu w eliminacjach przeciwko Irlandii dostał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem rywala.

Czerwona kartka to oczywiście zawieszenie na jeden mecz. Natomiast niesportowe zachowanie, jakiego dopuścił się Ronaldo, mogło skutkować dłuższym zawieszeniem. Zgodnie z regulaminem groziły mu nawet trzy spotkania dyskwalifikacji.

BBC Sport poinformowało, że FIFA podjęła już decyzję ws. incydentu z udziałem reprezentanta Portugalii. Cristiano Ronaldo otrzymał tylko karę zawieszenia na jeden mecz. Warto dodać, że zawieszenie zostało już zrealizowane podczas starcia z Armenią. Natomiast zawodnik wciąż musi uważać, ponieważ dodatkowo FIFA nałożyła na niego karę zawieszenia na dwa mecze w zawieszeniu na rok.

Oznacza to, że Ronaldo będzie mógł wystąpić w Mistrzostwach Świata od samego początku. Chyba że dopuści się podobnego przewinienia w meczu reprezentacji, wtedy FIFA odwiesi karę i zdyskwalifikuje Portugalczyka na dwa spotkania.

