Ronaldo zagrożony zawieszeniem! Mistrzostwa Świata pod znakiem zapytania

16:31, 15. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Cristiano Ronaldo w meczu z Irlandią dostał czerwoną kartkę. Niewykluczone, że FIFA zawiesi reprezentanta Portugalii na trzy mecze. Wtedy zawieszenie obejmie Mistrzostwa Świata - informuje ESPN.

Cristiano Ronaldo
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może opuścić część Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Portugalii sensacyjnie przegrała z Irlandią (0:2) w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Jednocześnie skomplikowali sobie kwestię awansu. Aby uzyskać bezpośrednią przepustkę na mundial, muszą odnieść zwycięstwo w ostatnim meczu z Armenią. Na domiar złego w spotkaniu zabraknie Cristiano Ronaldo, który otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem przeciwnika.

Do zdarzenia doszło w 59. minucie, podczas przepychanki w polu karnym. Na początku Ronaldo zobaczył żółtą kartkę, ale po wideoweryfikacji sędzia zmienił decyzję, wyciągając czerwoną kartkę. Konsekwencje mogą być poważniejsze niż jeden mecz pauzy.

Z informacji podanych przez serwis ESPN wynika, że Ronaldo może zostać zawieszony aż na trzy spotkania. Zgodnie z przepisami minimalną karę, jaką może otrzymać to dwa mecze zawieszenia, ale agresywne zachowanie może poskutkować surowszą karą, czyli w tym przypadku zawieszeniem na trzy spotkania. Warto dodać, że kara nie obejmuje meczów towarzyskich, a jedynie te o stawkę.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w jakiej Ronaldo zostanie zawieszony, opuści on prawdopodobnie dwa mecze w fazie grupowej. Jest to scenariusz, który zakłada, że reprezentacja Portugalii uzyska bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata.

POLECAMY TAKŻE

Cristiano Ronaldo
Ronaldo dostał czerwoną kartkę. Trener Portugalii widział to inaczej
Cristiano Ronaldo
Ronaldo wyleciał z boiska. Wpadka reprezentacji Portugalii [WIDEO]
Kylian Mbappe
Mbappe lepszy niż Messi i Ronaldo! Te liczby mówią wszystko