Ronaldo zagrożony zawieszeniem! Mistrzostwa Świata pod znakiem zapytania

Cristiano Ronaldo w meczu z Irlandią dostał czerwoną kartkę. Niewykluczone, że FIFA zawiesi reprezentanta Portugalii na trzy mecze. Wtedy zawieszenie obejmie Mistrzostwa Świata - informuje ESPN.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może opuścić część Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Portugalii sensacyjnie przegrała z Irlandią (0:2) w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. Jednocześnie skomplikowali sobie kwestię awansu. Aby uzyskać bezpośrednią przepustkę na mundial, muszą odnieść zwycięstwo w ostatnim meczu z Armenią. Na domiar złego w spotkaniu zabraknie Cristiano Ronaldo, który otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem przeciwnika.

Do zdarzenia doszło w 59. minucie, podczas przepychanki w polu karnym. Na początku Ronaldo zobaczył żółtą kartkę, ale po wideoweryfikacji sędzia zmienił decyzję, wyciągając czerwoną kartkę. Konsekwencje mogą być poważniejsze niż jeden mecz pauzy.

Z informacji podanych przez serwis ESPN wynika, że Ronaldo może zostać zawieszony aż na trzy spotkania. Zgodnie z przepisami minimalną karę, jaką może otrzymać to dwa mecze zawieszenia, ale agresywne zachowanie może poskutkować surowszą karą, czyli w tym przypadku zawieszeniem na trzy spotkania. Warto dodać, że kara nie obejmuje meczów towarzyskich, a jedynie te o stawkę.

Jeśli dojdzie do sytuacji, w jakiej Ronaldo zostanie zawieszony, opuści on prawdopodobnie dwa mecze w fazie grupowej. Jest to scenariusz, który zakłada, że reprezentacja Portugalii uzyska bezpośredni awans na Mistrzostwa Świata.