Ronaldo wyleciał z boiska. Wpadka reprezentacji Portugalii [WIDEO]

Portugalczycy przegrali z Irlandczykami

W czwartkowy wieczór na Aviva Stadium w Dublinie odbyło się spotkanie pomiędzy Irlandią a Portugalią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Faworytem tego starcia byli oczywiście tegoroczni zwycięzcy Ligi Narodów, jednak boisko zweryfikowało przedmeczowe przewidywania. Po pełnym emocji pojedynku to gospodarze okazali się lepsi i sensacyjnie sięgnęli po komplet punktów, pokonując wyżej notowanego rywala 2:0.

Bohaterem reprezentacji Irlandii został Troy Parrott, czyli autor obu bramek. W 17. minucie napastnik AZ Alkmaar otworzył wynik spotkania celnym uderzeniem głową, pokonując Diogo Costę. Tuż przed przerwą, w 45. minucie, dołożył drugie trafienie – tym razem popisał się precyzyjnym strzałem po ziemi. Do końca meczu rezultat nie uległ zmianie, mimo że Portugalczycy próbowali odwrócić losy rywalizacji.

Wydarzeniem spotkania była czerwona kartka dla Cristiano Ronaldo, który w 61. minucie został wyrzucony z boiska. Gwiazdor Al-Nassr uderzył rywala łokciem, a po interwencji VAR żółta kartka została zmieniona na czerwoną. Ostatecznie Irlandia wygrała 2:0 z Portugalią, a w związku z tym podopieczni Roberto Martíneza wciąż nie mogą być pewni bezpośredniego awansu na mundial w 2026 roku.

Irlandia – Portugalia 2:0 (2:0)

1:0 Troy Parrott 17′

2:0 Troy Parrott 45′