MŚ 2026. Tabela grupy L po pierwszej serii spotkań. Show Anglików

07:41, 18. czerwca 2026 08:17, 18. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie L mistrzostw Świata 2026. Wysokie zwycięstwa odnieśli Anglicy, trzy punkty na swoim koncie zapisali też Ghańczycy. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Harry Kane
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Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Wysokie zwycięstwo Anglii z Chorwatami

Mecz Anglików z Chorwatami był wskazywany jako jedna z ciekawszych rywalizacji w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata i tak też było. Fani obejrzeli aż sześć goli, a szczególnie interesująca była pierwsza odsłona, cios za cios i wynik 2:2 do przerwy. Po zmianie stron swoją moc pokazali jednak Anglicy i wygrali 4:2.

W drugim meczu Ghana skromnie ograła Panamę 1:0, lecz ekipa z Afryki długo męczyła się ze słabszym rywalem i w końcówce pachniało kolejną mundialową niespodzianką. Tak się jednak nie stało. W 95. minucie gola na wagę zwycięstwa zdobył Yirenkyi.

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Tabela grupy L

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Anglia1-0-04:23
2.Ghana1-0-01:03
3.Panama0-0-10:10
4.Chorwacja0-0-12:40
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 2. kolejki grupy L MŚ 2026

W drugiej kolejce Anglia zmierzy się z Ghaną i ta rywalizacja najpewniej zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie L. Natomiast miejsca na błąd nie mają już Chorwaci w starciu z Panamą. Kolejna strata punktów może skomplikować ich szanse na awans.

  • 23 czerwca, godz. 22:00 – Anglia vs Ghana
  • 24 czerwca, godz. 01:00 – Panama vs Chorwacja
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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