MŚ 2026. Tabela grupy L po pierwszej serii spotkań. Show Anglików

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie L mistrzostw Świata 2026. Wysokie zwycięstwa odnieśli Anglicy, trzy punkty na swoim koncie zapisali też Ghańczycy. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Wysokie zwycięstwo Anglii z Chorwatami

Mecz Anglików z Chorwatami był wskazywany jako jedna z ciekawszych rywalizacji w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata i tak też było. Fani obejrzeli aż sześć goli, a szczególnie interesująca była pierwsza odsłona, cios za cios i wynik 2:2 do przerwy. Po zmianie stron swoją moc pokazali jednak Anglicy i wygrali 4:2.

W drugim meczu Ghana skromnie ograła Panamę 1:0, lecz ekipa z Afryki długo męczyła się ze słabszym rywalem i w końcówce pachniało kolejną mundialową niespodzianką. Tak się jednak nie stało. W 95. minucie gola na wagę zwycięstwa zdobył Yirenkyi.

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Tabela grupy L

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Anglia 1-0-0 4:2 3 2. Ghana 1-0-0 1:0 3 3. Panama 0-0-1 0:1 0 4. Chorwacja 0-0-1 2:4 0

Terminarz 2. kolejki grupy L MŚ 2026

W drugiej kolejce Anglia zmierzy się z Ghaną i ta rywalizacja najpewniej zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie L. Natomiast miejsca na błąd nie mają już Chorwaci w starciu z Panamą. Kolejna strata punktów może skomplikować ich szanse na awans.