MŚ 2026. Tabela grupy L po pierwszej serii spotkań. Show Anglików

Wysokie zwycięstwo Anglii z Chorwatami
Mecz Anglików z Chorwatami był wskazywany jako jedna z ciekawszych rywalizacji w 1. kolejce fazy grupowej mistrzostw świata i tak też było. Fani obejrzeli aż sześć goli, a szczególnie interesująca była pierwsza odsłona, cios za cios i wynik 2:2 do przerwy. Po zmianie stron swoją moc pokazali jednak Anglicy i wygrali 4:2.
W drugim meczu Ghana skromnie ograła Panamę 1:0, lecz ekipa z Afryki długo męczyła się ze słabszym rywalem i w końcówce pachniało kolejną mundialową niespodzianką. Tak się jednak nie stało. W 95. minucie gola na wagę zwycięstwa zdobył Yirenkyi.
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Tabela grupy L
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Anglia
|1-0-0
|4:2
|3
|2.
|Ghana
|1-0-0
|1:0
|3
|3.
|Panama
|0-0-1
|0:1
|0
|4.
|Chorwacja
|0-0-1
|2:4
|0
Terminarz 2. kolejki grupy L MŚ 2026
W drugiej kolejce Anglia zmierzy się z Ghaną i ta rywalizacja najpewniej zdecyduje o pierwszym miejscu w grupie L. Natomiast miejsca na błąd nie mają już Chorwaci w starciu z Panamą. Kolejna strata punktów może skomplikować ich szanse na awans.
- 23 czerwca, godz. 22:00 – Anglia vs Ghana
- 24 czerwca, godz. 01:00 – Panama vs Chorwacja