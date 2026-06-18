MŚ 2026. Tabela grupy K po pierwszej serii spotkań. Wpadka giganta

Falstart Portugalii, pewna wygrana Kolumbii
Do niemałej sensacji doszło podczas pierwszej serii gier w grupie K. Portugalia przez wielu typowana wśród faworytów do złota niespodziewanie rozpoczęła mundial od podziału punktów z outsiderem. Mecz z DR Konga dla Cristiano Ronaldo i spółki rozpoczął się znakomicie, bo już w 6. minucie bramkę zdobył Neves. Jednak w doliczonym czasie pierwszej odsłony Wissa doprowadził do wyrównania, a po zmianie stron Portugalczycy nie zdołali już przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.
W drugim pojedynku tej grupy Kolumbia nie miała większych problemów z pokonaniem Uzbekistanu. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem 3:1, choć zespół z Azji też mógł pokusić się o niespodziankę, gdy w drugiej połowie doprowadził do wyrównania. Jednak późniejsze gole Diaza i Campaza sprawiły, że to Kolumbijczycy zgarnęli trzy punkty.
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Tabela grupy K
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Kolumbia
|1-0-0
|3:1
|3
|2.
|DR Konga
|0-1-0
|1:1
|1
|3.
|Portugalia
|0-1-0
|1:1
|1
|4.
|Uzbekistan
|0-0-1
|1:1
|0
Terminarz 2. kolejki grupy K MŚ 202
Portugalia w kolejnej serii gier będzie miała możliwość zrewanżowania się za słabszy występ w starciu z Uzbekistanem. Tym razem Ronaldo i spółka nie mogą już sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Natomiast w drugim meczu Kolumbia zmierzy się z DR Konga i biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki może to być całkiem ciekawa rywalizacja.
- 23 czerwca, godz. 19:00 – Portugalia vs Uzbekistan
- 24 czerwca, godz. 04:00 – Kolumbia vs DR Konga