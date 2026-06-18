MŚ 2026. Tabela grupy K po pierwszej serii spotkań. Wpadka giganta

07:25, 18. czerwca 2026 08:17, 18. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Odbyła się już pierwsza seria gier w grupie K mistrzostw Świata 2026. Pewne zwycięstwo odnieśli Kolumbijczycy, natomiast falstart zaliczyli Portugalczycy. Tak prezentuje się sytuacja w tabeli.

Cristiano Ronaldo
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Falstart Portugalii, pewna wygrana Kolumbii

Do niemałej sensacji doszło podczas pierwszej serii gier w grupie K. Portugalia przez wielu typowana wśród faworytów do złota niespodziewanie rozpoczęła mundial od podziału punktów z outsiderem. Mecz z DR Konga dla Cristiano Ronaldo i spółki rozpoczął się znakomicie, bo już w 6. minucie bramkę zdobył Neves. Jednak w doliczonym czasie pierwszej odsłony Wissa doprowadził do wyrównania, a po zmianie stron Portugalczycy nie zdołali już przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść.

W drugim pojedynku tej grupy Kolumbia nie miała większych problemów z pokonaniem Uzbekistanu. Mecz zakończył się pewnym zwycięstwem 3:1, choć zespół z Azji też mógł pokusić się o niespodziankę, gdy w drugiej połowie doprowadził do wyrównania. Jednak późniejsze gole Diaza i Campaza sprawiły, że to Kolumbijczycy zgarnęli trzy punkty.

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Tabela grupy K

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Kolumbia1-0-03:13
2.DR Konga0-1-01:11
3.Portugalia0-1-01:11
4.Uzbekistan0-0-11:10
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 2. kolejki grupy K MŚ 202

Portugalia w kolejnej serii gier będzie miała możliwość zrewanżowania się za słabszy występ w starciu z Uzbekistanem. Tym razem Ronaldo i spółka nie mogą już sobie pozwolić na kolejną wpadkę. Natomiast w drugim meczu Kolumbia zmierzy się z DR Konga i biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki może to być całkiem ciekawa rywalizacja.

  • 23 czerwca, godz. 19:00 – Portugalia vs Uzbekistan
  • 24 czerwca, godz. 04:00 – Kolumbia vs DR Konga
Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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