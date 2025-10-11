Włochy i Hiszpania zgodnie z planem. Męczarnie Portugalii

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Hiszpanii

Eliminacje mistrzostw świata 2026: komplet sobotnich wyników

Eliminacje do mistrzostw świata 2026 wchodzą w decydującą fazę, a emocje z każdym meczem stają się coraz większe. Choć do zakończenia kwalifikacji pozostało jeszcze kilka kolejek, już teraz widać, które reprezentacje pewnie zmierzają po awans, a które muszą walczyć o przetrwanie. Wcześniejsze zgrupowania przyniosły kilka niespodzianek, pokazując, że w tej edycji nie ma miejsca na chwilę słabości. W sobotę natomiast kibice mogli śledzić w akcji takie potęgi jak Hiszpania, Włochy i Portugalia, które rozegrały kluczowe spotkania w swoich grupach.

Mistrzowie Europy w sobotni wieczór mierzyli się przed własną publicznością z Gruzją. Podopieczni Luisa de la Fuente byli zdecydowanym faworytem i wywiązali się z tej roli. Hiszpanie odnieśli pewne zwycięstwo 2:0.

Reprezentacja Włoch miała swoje problemy w ostatnich miesiącach. Wydaje się jednak, że mistrzowie świata z 2006 roku zaczęli wchodzić na odpowiednie tory. W sobotę mierzyli się na wyjeździe z Estonią i wykonali swój plan w 100%. Azzurri zwyciężyli rezultatem 3:1.

Portugalia natomiast na własnym boisku podejmowała Irlandię. Drużyna Roberto Martineza była faworytem, ale rywal postawił im trudne warunki. Kibice bardzo długo czekali na konkrety, ponieważ dopiero w doliczonym czasie gry padł gol. I okazał się on zwycięski dla gospodarzy. Bohaterem meczu został Ruben Neves.

Wynik sobotnich spotkań w eliminacjach mistrzostw świata 2026:

Łotwa – Andora 2:2

Norwegia – Izrael 5:0

Węgry – Armenia 2:0

Bułgaria – Turcja 1:6

Estonia – Włochy 1:3

Hiszpania – Gruzja 2:0

Portugalia – Irlandia 1:0

Serbia – Albania 0:1