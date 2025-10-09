Reprezentacja Polski po czwartkowych meczach eliminacji Mistrzostw Świata 2026 utrzymała 2. miejsce w grupie G. Po zwycięstwie z Litwą tyle samo punktów co "Biało-Czerwoni" ma Finlandia. Tak prezentuje się sytuacja w "polskiej grupie" na dzień 9 października 2025 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Polska wiceliderem grupy G eliminacji Mistrzostw Świata 2026

Reprezentacja Polski tym razem miała przerwę w eliminacjach Mistrzostw Świata 2026. W grupie G o punkty rywalizowały pozostałe drużyny, czyli Holandia, Finlandia, Litwa i Malta. „Biało-Czerwoni” zagrali natomiast mecz towarzyski z Nową Zelandią, która jako jedna z pierwszych wywalczyła przepustkę na przyszłoroczny mundial. Starcie na Superauto.pl Stadionie Śląskim zakończyło się wynikiem (1:0).

Z kolei w meczach o stawkę Finlandia przed własną publicznością podejmowała Litwę. Choć goście schodzili na przerwę z jednobramkową przewagą, to w 10. minut od rozpoczęcia drugiej części gry Suomi odwrócili wynik, finalnie wygrywając (2:1). Jedną z bramek zdobył były napastnik Cracovii – Benjamin Kallman. Z kolei o zwycięstwie przesądziło trafienie Adama Markhieva.

W drugim spotkaniu Holandia rywalizowała na wyjeździe z Maltą. Oranje do przerwy prowadzili tylko (1:0), ale po przerwie ruszyli do ataku, co przyniosło kolejne bramki. Finalnie bez większych problemów wygrali z rywalami (4:0). Dubletem popisał się Cody Gapko.

Eliminacje Mistrzostw Świata 2026: tabela grupy G

Wyniki czwartkowych spotkań grupy G:

Finlandia 2:1 Litwa (48′ Kallman, 55′ Markhiev – 25′ Sirvys)

Malta 0:4 Holandia (12′, 48′ Gakpo, 57′ Reijnders, 90+3′ Depay)