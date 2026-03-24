Dwóch kadrowiczów w treningu indywidualnym. Znamy powód

Zieliński i Moder trenują indywidualnie. Mają być gotowi na baraż
Reprezentacja Polski przygotowuje się do czwartkowego meczu z Albanią, którego stawką jest awans do finału baraży. W przypadku zwycięstwa, Biało-Czerwoni o wyjazd na mistrzostwa świata zagrają z wygranym meczu Ukraina – Szwecja.
Zgrupowanie kadry rozpoczęło się w poniedziałek. We wtorek odbywa się natomiast druga sesja treningowa, podczas której indywidualnie ćwiczy dwóch zawodników – Jakub Moder oraz Piotr Zieliński.
Choć w tym momencie nie przygotowują się do czwartkowego meczu z resztą drużyny, ich występ nie powinien być zagrożony. Powody takiej decyzji sztabu szkoleniowego przekazał Emil Kopański, rzecznik prasowy reprezentacji Polski
– Są troszkę z boku, żeby zmniejszyć obciążenia. Odczuwają mecze ligowe, ale spokojnie, nie popadajmy w panikę – wyjaśnił w programie na kanale „Meczyki”. Jego słowa sugerują więc, że zarówno Moder, jak i Zieliński, będą brani pod uwagę przy ustalaniu wyjściowej jedenastki na spotkanie z Albanią.
Wyraźnym faworytem czwartkowego meczu barażowego na papierze jest oczywiście reprezentacja Polski. Wartość potencjalnej jedenastki Biało-Czerwonych jest zdecydowanie wyższa od tej albańskiej.