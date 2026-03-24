130 milionów euro. Reprezentacja Polski deklasuje Albanię pod tym względem

Reprezentacja Polski w czwartek zagra z Albanią w meczu barażowym o mundial. Specjalnie przed tym starciem porównaliśmy wartości jedenastek obu zespołów, i jak się okazało, różnica jest ogromna.

Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Polska z ponad dwukrotnie droższym składem od Albanii

Reprezentacja Polski już w czwartek rozegra swój pierwszy – i oby to nie był ostatni – mecz w barażach o awans na zbliżający się wielkimi krokami mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Naszym rywalem na PGE Narodowym będzie drużyna narodowa Albanii, która choć być może nie jest faworytem, to jednak nadal jest dość mocna. Bukmacherzy oraz eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to Biało-Czerwoni są faworytami tego meczu.

Trudno jednak obecnie wyrokować co do przebiegu spotkania, a większość fanów oczekuje przede wszystkim awansu do finału, a nie pięknej i skutecznej gry. Niemniej w przypadku wyjściowego składu trudno spodziewać się wielkich rotacji względem poprzednich spotkań pod wodzą Jana Urbana, a także Albańczycy powinni wyjść najmocniejszą jedenastką. Ciekawe jednak jest porównanie wartości obu składów, bo różnica jest spora, a można chyba nawet powiedzieć, że trudno w nią uwierzyć.

63. zespół rankingu FIFA ogólnie wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 95,6 miliona euro. To o ponad połowę mniej niż kadra Biało-Czerwonych, którzy warci są według tego portalu 205 milionów euro. Spora przepaść dzieli także najdroższego Polaka i najdroższego Albańczyka. W naszym zespole jest nim Jakub Kiwior wyceniany na 27 milionów, a w zespole z Bałkanów mowa o wartym 14 milionów euro Anisie Mehmetim z Ipswich Town. Oto jednak porównanie wartości obu jedenastek prognozowanych przez Piotra Koźmińskiego z „Goal.pl” oraz Klaudio Ndrecę z „Sport Ekspres”.

Reprezentacja Polski: K. Grabara (12 milionów) – T. Kędziora (2 miliony), J. Bednarek (11 milionów), J. Kiwior (27 milionów) – M. Cash (22 miliony), P Zieliński (10 milionów), J. Moder (10 milionów), M. Skóraś (4 miliony) – J. Kamiński (12 milionów), S. Szymański (12 milionów) – Robert Lewandowski (8 milionów). Łączna wartość naszej jedenastki wg. „Transfermarkt” to zatem: 130 milionów euro.

Reprezentacja Albanii: T. Strakosha (3 miliony) – E. Hysaj (1,5 miliona), A. Ajeti (600 tysięcy), B. Djimsiti (5 milionów), M. Mitaj (5,5 miliona) – Q. Laci (2,8 miliona), J. Shehu (3,5 miliona), K. Asllani (13 milionów) – M. Uzuni (5 milionów), A. Broja (8 milionów), A. Hoxha (2,5 miliona). Łączna wartość jedenastki reprezentacji Albanii wg. „Transfermarkt” to: 50,4 miliona euro.

Choć oczywiście liczby i wartości zawodników nie grają na murawie, to jednak są one wyraźnym sygnałem, kto jest faworytem tego meczu i kto – przynajmniej w teorii – dysponuje większą jakością. Czy to się przełoży na ostateczny wynik? Zobaczymy.

