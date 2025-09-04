Holendrzy napierali i dopięli swego. Polacy stracili gola [WIDEO]

Reprezentacja Polski przegrywa 0:1 z Holandią w trwającym meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2026. W 28. minucie rywalizacji do siatki trafił Denzel Dumfries.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Holandia - Polska

Denzel Dumfries pokonał Łukasza Skorupskiego

Dzisiaj wieczorem reprezentacja Holandii podejmuje na własnym stadionie Polskę w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Od pierwszego gwizdka sędziego spotkanie toczy się w szybkim tempie, ale niestety to gospodarze dominują na boisku. Podopieczni Ronalda Koemana już na początku meczu stworzyli sobie kilka dogodnych szans do strzelenia gola, lecz brakowało im precyzji i czujny między słupkami był Łukasz Skorupski.

Mimo świetnej postawy bramkarza Bolonii ekipa Oranje ostatecznie dopięła swego. Drużyna Biało-Czerwonych musi gonić wynik, ponieważ od 28. minuty przegrywa 0:1. Wówczas Denzel Dumfries wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego – wyskoczył najwyżej w polu karnym i precyzyjnym strzałem głową nie dał szans Łukaszowi Skorupskiemu. Holendrzy kontrolują przebieg gry, a Polacy szukają okazji do wyrównania.

Holandia prowadzi z Polską w Rotterdamie ⚽️



Łukasz Skorupski bez szans po strzale Denzela Dumfriesa…



📲 Oglądaj mecz #NEDPOL ▶️ https://t.co/IhNoZZmAJt pic.twitter.com/m9J8cWTx1F — TVP SPORT (@sport_tvppl) September 4, 2025

Właśnie dobiegła końca premierowa połowa piątkowego spotkania. Robert Lewandowski i spółka schodzą więc do szatni, aby wysłuchać uwag Jana Urbana. Reprezentacja Polski ma jeszcze czterdzieści pięć minut, żeby powalczyć o punkty w debiucie nowego selekcjonera. Przypomnijmy, że już za kilka dni nasi rodacy zmierzą się u siebie w bardzo ważnym starciu z Finlandią. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, 7 września o godzinie 20:45. Opisywany pojedynek zostanie rozegrany na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.