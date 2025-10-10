Brazylijczycy zachwyceni Ancelottim. Włoch otrzyma nagrodę

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Reprezentacja Brazylii. Carlo Ancelotti może liczyć na nowy kontrakt

Carlo Ancelotti po pełnym sukcesów pobycie w Realu Madryt zdecydował się na podjęcie nowego, niezwykle ambitnego wyzwania. 66-letni włoski szkoleniowiec po raz pierwszy w swojej długiej karierze objął bowiem reprezentację narodową, zostając selekcjonerem Brazylii. Dla Carletto był to krok w nieznane, ale zarazem kolejny wpis do bogatego CV, w którym miał już AC Milan, Chelsea, Bayern Monachium czy Paris Saint-Germain. Umowa Ancelottiego z Brazylijską Federacją Piłkarską (CBF) obowiązuje do końca mistrzostw świata w 2026 roku, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Pod skrzydłami włoskiego trenera reprezentacja Brazylii zanotowała wyraźny progres. Ekipa Canarinhos zakończyła eliminacje do mundialu na 5. miejscu w tabeli, zdobywając 28 punktów, co dało jej bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej. Choć Ancelotti nie prowadził zespołu przez całe kwalifikacje, jego wpływ na grę drużyny był natychmiast widoczny. Brazylijczycy zaczęli prezentować bardziej zorganizowany i skuteczny futbol. Kibice oraz lokalne media podkreślają, że pod wodzą Włocha zespół odzyskał dawny blask oraz ponownie stał się jednym z głównych faworytów do wygrania mistrzostw świata.

Jak poinformowała brazylijska gazeta „O Globo”, federacja jest w pełni zadowolona z dotychczasowej pracy Ancelottiego i planuje wkrótce nagrodzić go nowym kontraktem. Według wspomnianego źródła Brazylijski Związek Piłki Nożnej chce przedłużyć jego umowę aż do 30 czerwca 2030 roku. Dla włoskiego trenera byłby to dowód ogromnego zaufania oraz uznania. Sam Ancelotti w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że czuje się w Brazylii znakomicie, a praca z ekipą z Kraju Kawy sprawia mu dużą satysfakcję. Wszystko wskazuje więc na to, że Carletto pozostanie na ławce trenerskiej zespołu Canarinhos na dłużej, by kontynuować budowę drużyny, która będzie zdolna odnosić wielkie sukcesy.