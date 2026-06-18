Brazylia zdecydowała ws. Neymara. Wszystko jasne

18:05, 18. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Globo

Brazylia podjęła ważną decyzję. Neymar, zmagający się z kontuzją, pozostanie nadal w obozie reprezentacji na Mistrzostwach Świata 2026. Gwiazdor jednak nie zagra w najbliższym spotkaniu z Haiti - donosi "Globo".

Neymar
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Foto Arena LTDA / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar pozostanie w obozie Brazylii na Mistrzostwach Świata 2026

Reprezentacja Brazylii od początku Mistrzostw Świata 2026 ma poważny problem. Carlo Ancelotti nie może skorzystać z kontuzjowanego Neymara. Zdrowie gwiazdora nie ulegają szybkiej poprawie i pojawiły się doniesienia, że zawodnik może opuścić obóz swojej kadry na mundialu. Tymczasem „Globo” zdradza, że 34-latek pozostanie w drużynie.

Wspomniane źródło zaznacza, że Neymar przechodzi okres rekonwalescencji. Brazylijczyk jednak na pewno opuści najbliższy mecz z Haiti. Na ten moment nie wiemy, na jakim etapie jest rehabilitacja 34-latka i czy będzie gotowy do gry na tym mundialu. Carlo Ancelotti z pewnością mocno trzyma kciuki za zawodnika Santosu, aby wrócił do treningów.

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Powołanie Neymara na Mistrzostwa świata 2026 wywołało sporą burzę. 34-latek nie dał w ostatnich miesiącach argumentów, aby znaleźć się w kadrze. A na dodatek wciąż zmaga się z częstymi urazami. Ostrzegano o tym Carlo Ancelottiego i właśnie potwierdziło się to w końcowej fazie zgrupowania przed turniejem.

Neymar dotychczas rozegrał 128 spotkań w narodowych barwach. Reprezentant Brazylii zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 79 trafień.

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