Sytuacja w grupie C przed ostatnimi meczami. Brazylia wciąż bez zapewnionego awansu

16:29, 24. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Brazylia w nocy ze środy na czwartek zmierzy się ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Sprawdź tabelę grupy C przed ostatnią kolejką Mistrzostw Świata 2026.

Vinicius Junior
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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Haiti już odpadło, o awans walczą Brazylia, Maroko i Szkocja

W grupie C Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA sytuacja po dwóch kolejkach wciąż nie jest jasna. Przed ostatnią serią gier w fazie grupowej na fotelu lidera znajdują się Brazylijczycy z dorobkiem 4 punktów.

Tyle samo oczek ma jednak także Maroko, które w nocy ze środy na czwartek zmierzy się teoretycznie znacznie łatwiejszym rywalem, bo z Haiti.

Canarinhos natomiast zmierzą się ze Szkocją. O miejscu w grupie w przypadku tej samej liczby punktów i bezbramkowym remisie pomiędzy Brazylią a Maroko z 1. kolejki decyduje lepszy bilans bramkowy.

Aktualnie podopieczni Carlo Ancelottiego mają dwa gole więcej. Dlatego Kraj Zachodzącego Słońca będzie chciał wysoko wygrać z Haiti, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce, nawet jeśli Brazylijczycy pokonają Szkotów.

Z kolei kadra Steve’a Clarke’a ma na koncie 3 punkty. Oznacza to, że nie licząc Haiti, które już z mundialem na pewno się pożegna, wszystkie pozostałe trzy reprezentacje mają szansę na awans do 1/16 finału ze względu na klasyfikację drużyn z 3 miejsca.

Jednak w tym przypadku wszystko będzie zależało od rezultatów w innych grupach, dlatego można spodziewać się walki do samego końca o bezpośrednie wyjście z pierwszego lub drugiego miejsca.

Tabela grupy C

DrużynaZ-R-PBramkiPunkty
1.Brazylia1-1-04:14
2.Maroko1-1-02:14
3.Szkocja1-0-11:13
4.Haiti0-0-20:40
Wszystkie tabele MŚ 2026 ->

Terminarz 3. kolejki grupy C na mundialu

  • Szkocja – Brazylia: 25 czerwca, godzina 00:00
  • Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 00:00
Pełny terminarz MŚ 2026 ->
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