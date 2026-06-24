Sytuacja w grupie C przed ostatnimi meczami. Brazylia wciąż bez zapewnionego awansu

Brazylia w nocy ze środy na czwartek zmierzy się ze Szkocją, a Maroko z Haiti. Sprawdź tabelę grupy C przed ostatnią kolejką Mistrzostw Świata 2026.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Haiti już odpadło, o awans walczą Brazylia, Maroko i Szkocja

W grupie C Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA sytuacja po dwóch kolejkach wciąż nie jest jasna. Przed ostatnią serią gier w fazie grupowej na fotelu lidera znajdują się Brazylijczycy z dorobkiem 4 punktów.

Tyle samo oczek ma jednak także Maroko, które w nocy ze środy na czwartek zmierzy się teoretycznie znacznie łatwiejszym rywalem, bo z Haiti.

Canarinhos natomiast zmierzą się ze Szkocją. O miejscu w grupie w przypadku tej samej liczby punktów i bezbramkowym remisie pomiędzy Brazylią a Maroko z 1. kolejki decyduje lepszy bilans bramkowy.

Aktualnie podopieczni Carlo Ancelottiego mają dwa gole więcej. Dlatego Kraj Zachodzącego Słońca będzie chciał wysoko wygrać z Haiti, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce, nawet jeśli Brazylijczycy pokonają Szkotów.

Z kolei kadra Steve’a Clarke’a ma na koncie 3 punkty. Oznacza to, że nie licząc Haiti, które już z mundialem na pewno się pożegna, wszystkie pozostałe trzy reprezentacje mają szansę na awans do 1/16 finału ze względu na klasyfikację drużyn z 3 miejsca.

Jednak w tym przypadku wszystko będzie zależało od rezultatów w innych grupach, dlatego można spodziewać się walki do samego końca o bezpośrednie wyjście z pierwszego lub drugiego miejsca.

Tabela grupy C

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Brazylia 1-1-0 4:1 4 2. Maroko 1-1-0 2:1 4 3. Szkocja 1-0-1 1:1 3 4. Haiti 0-0-2 0:4 0

Terminarz 3. kolejki grupy C na mundialu

Szkocja – Brazylia: 25 czerwca, godzina 00:00

Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 00:00

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