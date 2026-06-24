Sytuacja w grupie C przed ostatnimi meczami. Brazylia wciąż bez zapewnionego awansu

Haiti już odpadło, o awans walczą Brazylia, Maroko i Szkocja
W grupie C Mistrzostw Świata 2026 rozgrywanych w Meksyku, Kanadzie i USA sytuacja po dwóch kolejkach wciąż nie jest jasna. Przed ostatnią serią gier w fazie grupowej na fotelu lidera znajdują się Brazylijczycy z dorobkiem 4 punktów.
Tyle samo oczek ma jednak także Maroko, które w nocy ze środy na czwartek zmierzy się teoretycznie znacznie łatwiejszym rywalem, bo z Haiti.
Canarinhos natomiast zmierzą się ze Szkocją. O miejscu w grupie w przypadku tej samej liczby punktów i bezbramkowym remisie pomiędzy Brazylią a Maroko z 1. kolejki decyduje lepszy bilans bramkowy.
Aktualnie podopieczni Carlo Ancelottiego mają dwa gole więcej. Dlatego Kraj Zachodzącego Słońca będzie chciał wysoko wygrać z Haiti, żeby wskoczyć na pierwsze miejsce, nawet jeśli Brazylijczycy pokonają Szkotów.
Z kolei kadra Steve’a Clarke’a ma na koncie 3 punkty. Oznacza to, że nie licząc Haiti, które już z mundialem na pewno się pożegna, wszystkie pozostałe trzy reprezentacje mają szansę na awans do 1/16 finału ze względu na klasyfikację drużyn z 3 miejsca.
Jednak w tym przypadku wszystko będzie zależało od rezultatów w innych grupach, dlatego można spodziewać się walki do samego końca o bezpośrednie wyjście z pierwszego lub drugiego miejsca.
Tabela grupy C
|Drużyna
|Z-R-P
|Bramki
|Punkty
|1.
|Brazylia
|1-1-0
|4:1
|4
|2.
|Maroko
|1-1-0
|2:1
|4
|3.
|Szkocja
|1-0-1
|1:1
|3
|4.
|Haiti
|0-0-2
|0:4
|0
Terminarz 3. kolejki grupy C na mundialu
- Szkocja – Brazylia: 25 czerwca, godzina 00:00
- Maroko – Haiti, 25 czerwca, godzina 00:00
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