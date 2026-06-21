Belgia - Iran to spotkanie w 2. kolejce fazy grupowej Mistrzostw Świata 2026. Znamy oficjalne składy na mecz, który odbędzie się na SoFi Stadium w Inglewood.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Belgia – Iran: wyjściowe jedenastki

Obie ekipy przystępują do tego pojedynku z dorobkiem jednego oczka. Belgia zremisowała z Egiptem, natomiast Iran po emocjonującym spotkaniu podzielił się punktami z Nową Zelandią. Faworytami rywalizacji na SoFi Stadium są podopieczni Rudiego Garii, ale ekipa Amira Ghalenoeiego wcale nie jest skazywana na porażkę.

Czerwone Diabły De Cuper rozpoczną rywalizację w Inglewood w zmienionym składzie. Maxiem De Cuyper, Nicolas Raskin, Alexis Salemaekers i Romelu Lukaku zastąpili Timothy’ego Castagne’a, Amadou Onanę, Charlesa De Ketelaere i Jeremy’eo Doku.

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Belgia – Iran: oficjalne składy na mecz

Belgia: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielamsn, De Bruyne – Saelemaekers, Trossard, Lukaku

Iran: Beiranvand – Rezaeian, Khalizadeh, Nemati, Hajsafi, Kanaani – Hardani, Ezatolahi, Ghoddos – Mohebi, Taremi

Mecz Belgia – Iran w grupie G rozpocznie się o 21:00. Spotkanie na SoFi Stadium w Inglewood poprowadzi argentyński sędzia Darío Herrera.