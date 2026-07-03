DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Wielkie emocje w meczu Portugalia – Chorwacja

Starcie reprezentacji Portugalii z Chorwacją w 1/16 Mistrzostw Świata 2026 jawiło się przed pierwszym gwizdkiem arbitra jako niezwykle ciekawe starcie i to potwierdziło się, choć ci, którzy wstali już na pierwszą połowę mogli mieć pewien niedosyt. Ta odsłona meczu przebiegała bowiem raczej spokojnie i z kontrolą zespołu z Półwyspu Iberyjskiego. Goli jednak nie było.

To zmieniło się jednak po przerwie, gdy gola otwierającego wynik spotkania zdobył Ivan Perisić. Doświadczony Chorwat w 53. minucie spotkania dobrze znalazł się w polu karnym i zamknął na dalszym słupku dośrodkowanie posłane od jednego z kolegów. Trafienie to zwiastowało wielkie problemy Portugalczyków.

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Odpowiedzieć mogli oni już jednak kilka minut później, gdy w 61. minucie gry piłkę do siatki skierował Cristiano Ronaldo. Arbiter uznał jednak, że gwiazdor reprezentacji znajdował się na pozycji niedozwolonej, a więc odgwizdał spalonego. Kolejne minuty upływały na atakach Portugalii, a gol przyszedł w 68. minucie. Wówczas znów w roli głównej znalazł się Ronaldo, który wykorzystał rzut karny. Mieliśmy więc równowagę w wyniku.

To mógł być gol na wagę dogrywki! Sędziowie uznali jednak… spalonego ⤵️ pic.twitter.com/Eymk3YoHhU — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 3, 2026

Stan ten potrwał dość długo, gdyż dopiero końcówka przyniosła rozstrzygnięcie. Ale co to była za końcówka! W 81. minucie meczu piłkę do siatki skierowali Chorwaci, a konkretnie Petar Sucic. Chwila radości nie mogła trwać jednak długo. Arbiter drugi raz w tym meczu anulował trafienie z powodu spalonego. I gdy wydawało się, że czeka nas dogrywa, to gola na 2:1, w 94. minucie gry, zdobył Goncalo Ramos. To trafienie dało Portugalii awans do 1/8 finału, choć w doliczonym czasie padła jeszcze jedna bramka. Tym razem gol Josko Gvardiola został anulowany, znów przez offside.