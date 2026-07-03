Szwajcaria pokazała dużą jakość. Pełna dominacja i zasłużony awans [WIDEO]

Algieria bez argumentów, dominacja Szwajcarii
Szwajcaria zaliczyła falstart w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata, jedynie remisując z Katarem, ale od tego czasu radzi sobie świetnie – rozbiła Bośnię i Hercegowinę (4-1), pokonała Kanadę (2-1), a w nocy z czwartku na piątek mierzyła się z Algierią w ramach 1/8 finału. Na papierze trudno było wskazać faworyta, natomiast na murawie od pierwszych minut dominowała europejska drużyna.
Szwajcarscy piłkarze objęli prowadzenie już w 10. minucie rywalizacji. Świetną indywidualną akcję przeprowadził Johan Manzambi, po czym wystawił piłkę Breelowi Embolo, który z najbliższej odległości skierował ją do siatki. Było to dla niego drugie trafienie na obecnym mundialu.
Tak szybki gol ewidentnie podburzył Algierczyków, którym trudno było wrócić do gry. Częściej utrzymywali się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Mogli doprowadzić do remisu w końcówce pierwszej połowy, natomiast Ibrahim Maza uderzył obok bramki.
Tuż po zmianie stron Szwajcaria zadała drugi, tym razem już zabójczy cios. Dan Ndoye dostał pod nogi ślepo wybitą piłkę i uderzył z okolic linii pola karnego. Luca Zidane był w tej sytuacji bezradny.
Od tego momentu Algieria już w zasadzie nie tworzyła jakiegokolwiek zagrożenia. Szwajcarzy mogli jeszcze podwyższyć to prowadzenie, ale ostatecznie wygrali 2-0 i zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw świata.
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