Szwajcaria pokazała dużą jakość. Pełna dominacja i zasłużony awans [WIDEO]

Szwajcaria melduje się w 1/8 finału mistrzostw świata. W nocy z czwartku na piątek pokonała Algierię 2-0 po golach Breela Embolo oraz Dana Ndoye.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Breel Embolo

Algieria bez argumentów, dominacja Szwajcarii

Szwajcaria zaliczyła falstart w pierwszej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata, jedynie remisując z Katarem, ale od tego czasu radzi sobie świetnie – rozbiła Bośnię i Hercegowinę (4-1), pokonała Kanadę (2-1), a w nocy z czwartku na piątek mierzyła się z Algierią w ramach 1/8 finału. Na papierze trudno było wskazać faworyta, natomiast na murawie od pierwszych minut dominowała europejska drużyna.

Szwajcarscy piłkarze objęli prowadzenie już w 10. minucie rywalizacji. Świetną indywidualną akcję przeprowadził Johan Manzambi, po czym wystawił piłkę Breelowi Embolo, który z najbliższej odległości skierował ją do siatki. Było to dla niego drugie trafienie na obecnym mundialu.

Przejęcie piłki i… to musiało się tak skończyć. Szwajcaria otwiera wynik meczu z Algierią! ✔️



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Tak szybki gol ewidentnie podburzył Algierczyków, którym trudno było wrócić do gry. Częściej utrzymywali się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Mogli doprowadzić do remisu w końcówce pierwszej połowy, natomiast Ibrahim Maza uderzył obok bramki.

Tuż po zmianie stron Szwajcaria zadała drugi, tym razem już zabójczy cios. Dan Ndoye dostał pod nogi ślepo wybitą piłkę i uderzył z okolic linii pola karnego. Luca Zidane był w tej sytuacji bezradny.

Od tego momentu Algieria już w zasadzie nie tworzyła jakiegokolwiek zagrożenia. Szwajcarzy mogli jeszcze podwyższyć to prowadzenie, ale ostatecznie wygrali 2-0 i zameldowali się w 1/8 finału mistrzostw świata.

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