Ancelotti zdecydował, co po Mistrzostwach Świata. Będzie najlepiej opłacanym trenerem

Carlo Ancelotti w czerwcu został selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Wkrótce podpisze z federacją nowy kontrakt aż do 2030 roku. Jak podaje AS, żaden inny selekcjoner nie będzie zarabiał tyle, co on.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti podpisze nowy kontrakt do 2030 roku

Carlo Ancelotti po zakończeniu sezonu, w którym nie zdobył żadnego trofeum, rozstał się z Realem Madryt. Obie strony doszły do porozumienia ws. zakończenia kontraktu, ponieważ umowa obowiązywała do czerwca 2026 roku. Doświadczony szkoleniowiec długo nie wytrzymał na bezrobociu. Chwilę później zgłosiła się do niego brazylijska federacja, oferując posadę selekcjonera Canarinhos.

Początek pracy Ancelottiego z reprezentacją Brazylii nie należy wybitnych. W ośmiu meczach jego bilans to cztery zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. O ile nie wygląda to tragicznie, tak przyczepić się można do zaskakujących wyników, jak porażka z Boliwią (0:1) czy Japonią (2:3) albo remisy z takimi drużynami jak Tunezja (1:1) i Ekwador (0:0). Mimo to bez problemu wywalczył awans na Mistrzostwa Świata.

Jego obecna umowa z Canarinhos obowiązuje do końca Mistrzostw Świata 2026. Popularny „Carletto” zdecydował, co będzie robił po mundialu. Z informacji dziennika AS wynika, że Ancelotti podpisze nowy kontrakt, pozostając w reprezentacji Brazylii aż do 2030 roku. Co więcej, będzie najlepiej opłacanym selekcjonerem na świecie.

Brazylia na Mistrzostwach Świata zagra w grupie C. O awans będzie rywalizować z Maroko, Haiti i Szkocją. W przeszłości Canarinhos pięciokrotnie wygrywali Puchar Świata, pozostając rekordzistą pod względem triumfów.