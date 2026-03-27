Reprezentacja Polski pokonała Albanię 2-1 i zagra w finale baraży. Nie była to dla niej łatwa przeprawa. Sylvinho podsumował dobry występ gości. Żałuje, że nie udało się podwyższyć prowadzenia, gdy była do tego znakomita okazja.

Albania zagroziła Polsce. Sylvinho docenił swoją drużynę i rywala

Reprezentacja Polski wywalczyła awans do finału baraży, ale łatwej przeprawy przeciwko Albanii nie miała. To goście jako pierwsi objęli prowadzenie na PGE Narodowym, utrzymując je do przerwy. Po zmianie stron Biało-Czerwoni poprawili grę w ataku i zwyciężyli za sprawą trafień Roberta Lewandowskiego oraz Piotra Zielińskiego.

O wygranej Polaków przesądziła jakość indywidualna największych gwiazd. Zanim Lewandowski trafił na 1-1, znakomitą szansę na podwyższenie prowadzenia mieli Albańczycy. Sylvinho żałuje, że jej nie wykorzystali, bowiem mecz mógł się wówczas ułożyć zdecydowanie inaczej.

Selekcjoner Albanii docenił potencjał kadrowy Polaków oraz Jana Urbana. Po meczu przyznał, że jego drużyna zrealizowała wszystkie zadania i postraszyła Biało-Czerwonych, a do awansu zabrakło niewiele.

– Jestem dumny z mojej drużyny, z moich piłkarzy. Wykonaliśmy plan na mecz. Wszystko, co przygotowaliśmy, zostało zrealizowane na boisku. Ale graliśmy przeciwko drużynie, której bardzo zależy na awansie i takiej, która ma świetnych piłkarzy. (…) Mimo że Polska to bardzo silna drużyna, to postawiliśmy ją w trudnej sytuacji. Mimo że Urban to świetny trener, który był doskonałym piłkarzem, sprawiliśmy Polakom wiele problemów. Żałuję wyniku, bo mieliśmy szansę na zamknięcie tego meczu, ale taka jest piłka. Nie mam jednak wielkich pretensji, bo takie pudła zdarzają się w dużo większych meczach, włącznie z finałem Ligi Mistrzów – przekazał selekcjoner reprezentacji Albanii, cytowany przez Sport.pl.