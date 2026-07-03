Dzisiejsze i jutrzejsze mecze mundialu. Rozpiska na dzisiaj i jutro (03.07/04.07)

Przed nami już ostatnie spotkania 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. Czas więc na ostatnie rozstrzygnięcia. Sprawdź, kiedy i kto rozegra spotkania 3 lipca i jutro 4 lipca.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Lionel Messi

Ostatnie mecze 1/16 finału MŚ 2026

Mistrzostwa Świata 2026 rozkręciły się już na dobre. Po dość dobrej fazie grupowej przyszedł czas na mecze fazy pucharowej. Do tej pory byliśmy świadkami kilku ciekawych spotkań, w których wiele się działo. Nie ma jednak wątpliwości, że największe emocje będą pojawiały się w kolejnych rundach. Przed nami jednak jeszcze kilka ostatnich spotkań w ramach rozgrywek 1/16 finału mundialu.

W piątkowy wieczór na kibiców w Polsce czeka jedno spotkanie. W nim reprezentacja Australii podejmie zespół narodowy Egiptu. Trudno tutaj wskazać faworyta, choć wydaje się, że to piłkarze z Oceanii na tym turnieju są w lepszej formie. Początek tego meczu zaplanowano na godzinę 20:00.

Data Godzina Play-Offy Mecz Transmisja 3 lipca 20:00 1/16 finału Australia – Egipt TVP2, TVP Sport, TVPSPORT.PL

Niemniej prawdziwe emocje czekają na kibiców w nocy i jutro. O północy do gry przystąpi reprezentacja Argentyny. Obecni Mistrzowie Świata zachwycają i trudno się dziwić, że mają szansę na obronę tytułu. Szczególnie, że na ich drodze staną piłkarze z Republiki Zielonego Przylądka. Również w nocy, a dokładnie o 3:00 reprezentacja Kolumbii zmierzy się z Ghaną.

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To, co najciekawsze będzie miało miejsce jednak w sobotni (4 lipca) wieczór. Wówczas Kanada, jeden z gospodarzy turnieju, zmierzy się z Maroko. To starcie dwóch ofensywnych ekip, które mają szansę na coś znacząco w tym mundialu. Kilka godzin później Paragwaj zmierzy się z Francją.