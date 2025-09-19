Złota Piłka 2025: Yamal, Raphinha, a może Dembele? Zwycięzca został wybrany

Złota Piłka za 2025 roku niebawem zostanie przyznana. Uroczysta gala France Football odbędzie się w poniedziałek (22 września). Zdaniem portalu MatchdayHQ zwycięzca został już wybrany i poinformowany o tym fakcie. Wśród faworytów są Lamine Yamal, Raphinha i Ousmane Dembele

PressFocus Na zdjęciu: Złota Piłka

Media: Ousmane Dembele dowiedział się, że otrzyma Złotą Piłkę

Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej. Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza na świecie trafiał głównie w ręce Cristiano Ronaldo bądź Lionela Messiego. Wyjątki były tylko trzy: w 2018 roku nagrodę zdobył Luka Modrić, w 2022 roku Karim Benzema, a zwycięzcą poprzedniego plebiscytu France Football został Rodri, który w głosowaniu pokonał Viniciusa Juniora.

Najbliższa gala, podczas której zostanie wręczona Złota Piłka, odbędzie się w poniedziałek (22 września) w paryskim Theatre du Chatelet. Prawdopodobnie na uroczystości zabraknie przedstawicieli Realu Madryt. Królewscy będą kontynuować bojkot rozpoczęty przed rokiem.

Kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 roku? Lamine Yamal

Raphinha

Ousmane Dembele

ktoś inny Lamine Yamal 19%

Raphinha 31%

Ousmane Dembele 38%

ktoś inny 13% 16+ Votes

Do Złotej Piłki w kategorii „Piłkarz roku” nominowano trzydziestu zawodników. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski i piłkarz FC Barcelony – Robert Lewandowski. 37-latek ma raczej małe szanse, aby pierwszy raz w historii otrzymać nagrodę. Wśród faworytów wymienia się głównie trzech graczy: Lamine Yamal, Raphinha oraz Ousmane Dembele.

Z informacji portalu MatchdayHQ wynika, że France Football już wie, kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 rok. Co więcej, laureat nagrody został już poinformowany, że to właśnie on został zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Piłkarz roku”. Wszystko wskazuje na to, że nagroda trafi do rąk Ousmane Dembele, czyli gwiazdy Paris Saint-Germain, które w poprzednim sezonie zgarnęło potrójną koronę, wygrywając mistrzostwo oraz puchar kraju, a także Ligę Mistrzów.