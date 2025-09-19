Złota Piłka 2025: Yamal, Raphinha, a może Dembele? Zwycięzca został wybrany

18:40, 19. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  MatchdayHQ

Złota Piłka za 2025 roku niebawem zostanie przyznana. Uroczysta gala France Football odbędzie się w poniedziałek (22 września). Zdaniem portalu MatchdayHQ zwycięzca został już wybrany i poinformowany o tym fakcie. Wśród faworytów są Lamine Yamal, Raphinha i Ousmane Dembele

Złota Piłka
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Złota Piłka

Media: Ousmane Dembele dowiedział się, że otrzyma Złotą Piłkę

Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej. Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza na świecie trafiał głównie w ręce Cristiano Ronaldo bądź Lionela Messiego. Wyjątki były tylko trzy: w 2018 roku nagrodę zdobył Luka Modrić, w 2022 roku Karim Benzema, a zwycięzcą poprzedniego plebiscytu France Football został Rodri, który w głosowaniu pokonał Viniciusa Juniora.

Najbliższa gala, podczas której zostanie wręczona Złota Piłka, odbędzie się w poniedziałek (22 września) w paryskim Theatre du Chatelet. Prawdopodobnie na uroczystości zabraknie przedstawicieli Realu Madryt. Królewscy będą kontynuować bojkot rozpoczęty przed rokiem.

Kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 roku?

  • Lamine Yamal
  • Raphinha
  • Ousmane Dembele
  • ktoś inny
  • Lamine Yamal 19%
  • Raphinha 31%
  • Ousmane Dembele 38%
  • ktoś inny 13%

16+ Votes

Do Złotej Piłki w kategorii „Piłkarz roku” nominowano trzydziestu zawodników. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski i piłkarz FC Barcelony – Robert Lewandowski. 37-latek ma raczej małe szanse, aby pierwszy raz w historii otrzymać nagrodę. Wśród faworytów wymienia się głównie trzech graczy: Lamine Yamal, Raphinha oraz Ousmane Dembele.

Z informacji portalu MatchdayHQ wynika, że France Football już wie, kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 rok. Co więcej, laureat nagrody został już poinformowany, że to właśnie on został zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Piłkarz roku”. Wszystko wskazuje na to, że nagroda trafi do rąk Ousmane Dembele, czyli gwiazdy Paris Saint-Germain, które w poprzednim sezonie zgarnęło potrójną koronę, wygrywając mistrzostwo oraz puchar kraju, a także Ligę Mistrzów.

POLECAMY TAKŻE

Marcus Rashford
Rashford wreszcie zaimponował. Anglik został wyróżniony
Złota Piłka
Złota Piłka 2025: Yamal, Raphinha, a może Dembele? Zwycięzca został wybrany
Jan Urban
Barcelona czy Real? Jan Urban zdradził, komu kibicuje