Złota Piłka 2025: Yamal, Raphinha, a może Dembele? Zwycięzca został wybrany

Media: Ousmane Dembele dowiedział się, że otrzyma Złotą Piłkę
Złota Piłka to najbardziej prestiżowa nagroda indywidualna w piłce nożnej. Od 2008 roku tytuł najlepszego piłkarza na świecie trafiał głównie w ręce Cristiano Ronaldo bądź Lionela Messiego. Wyjątki były tylko trzy: w 2018 roku nagrodę zdobył Luka Modrić, w 2022 roku Karim Benzema, a zwycięzcą poprzedniego plebiscytu France Football został Rodri, który w głosowaniu pokonał Viniciusa Juniora.
Najbliższa gala, podczas której zostanie wręczona Złota Piłka, odbędzie się w poniedziałek (22 września) w paryskim Theatre du Chatelet. Prawdopodobnie na uroczystości zabraknie przedstawicieli Realu Madryt. Królewscy będą kontynuować bojkot rozpoczęty przed rokiem.
Kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 roku?
- Lamine Yamal 19%
- Raphinha 31%
- Ousmane Dembele 38%
- ktoś inny 13%
Do Złotej Piłki w kategorii „Piłkarz roku” nominowano trzydziestu zawodników. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski i piłkarz FC Barcelony – Robert Lewandowski. 37-latek ma raczej małe szanse, aby pierwszy raz w historii otrzymać nagrodę. Wśród faworytów wymienia się głównie trzech graczy: Lamine Yamal, Raphinha oraz Ousmane Dembele.
Z informacji portalu MatchdayHQ wynika, że France Football już wie, kto dostanie Złotą Piłkę za 2025 rok. Co więcej, laureat nagrody został już poinformowany, że to właśnie on został zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Piłkarz roku”. Wszystko wskazuje na to, że nagroda trafi do rąk Ousmane Dembele, czyli gwiazdy Paris Saint-Germain, które w poprzednim sezonie zgarnęło potrójną koronę, wygrywając mistrzostwo oraz puchar kraju, a także Ligę Mistrzów.