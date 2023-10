Kylian Mbappe wciąż zakłada, że po sezonie opuści szeregi Paris Saint-Germain. Klub nie chce dopuścić do sytuacji, w której największy gwiazdor odchodzi za darmo, dlatego w najbliższych dniach zaoferuje mu przedłużenie umowy.

fot. Imago/Richard Sellers/Sportsphoto Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Wciąż ważą się losy przyszłości Kyliana Mbappe, którego kontrakt wygasa w przyszłym roku

Paris Saint-Germain zamierza w najbliższych dniach przedstawić gwiazdorowi nową ofertę

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, w grę wejdzie sprzedaż już zimą

Mbappe zmieni swoją decyzję?

Kylian Mbappe był latem bliski opuszczenia Parc des Princes. Po jego deklaracji, że nie zamierza przedłużać wygasającego w 2024 roku kontraktu, władze Paris Saint-Germain podjęły prace nad wytransferowaniem go do innego klubu. Ta sztuka się nie udała, nawet pomimo nie uwzględnienia go w kadrze na obóz przygotowawczy oraz kilka pierwszych kolejek ligowego sezonu. Gwiazdor reprezentacji Francji od początku zakładał, że sezon 2023/2024 spędzi w Paryżu, a później zmieni otoczenie.

Klub wreszcie przywrócił swojego najważniejszego zawodnika do składu. Media sugerowały, że relacje między stronami nieco się polepszyły, a PSG żyło z nadzieją, że w kolejnych miesiącach uda się wypracować porozumienie.

“Sport” informuje, że w stolicy Francji zbliża się czas decyzji. Paryżanie przygotowują ofertę przedłużenia kontraktu, w którym znajdzie się również atrakcyjna klauzula wykupu. Mistrzowie kraju nie chcą dopuścić do sytuacji, w której Mbappe odchodzi za darmo. Jeśli więc strony nie osiągną porozumienia, w grę wejdzie sprzedaż w trakcie zimowego okienka transferowego.

Sytuację 24-latka z uwagą śledzi Real Madryt, z którym od lat jest on łączony. W minionym okienku wydawało się, że przeprowadzka Mbappe na Santiago Bernabeu wreszcie dojdzie do skutku. Niewykluczone, że Florentino Perez liczy na zakontraktowanie gwiazdora w ramach wolnego transferu.

