fot. Imago/ŁUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Robert Lewandowski z powodu problemów zdrowotnych nie znalazł się na październikowym zgrupowaniu

Funkcję kapitana reprezentacji Polski pod jego nieobecność sprawował Piotr Zieliński

Tomasz Kłos uważa, że pomocnik nie poradził sobie w tej roli

“Rozkładanie rąk Zielińskiego było bardzo słabe”

Pod nieobecność Roberta Lewandowskiego kapitańską opaskę w reprezentacji Polski przejął Piotr Zieliński. Były kadrowicz Tomasz Kłos uważa, że pomocnik nie poradził sobie z tą funkcją, a brak napastnika FC Barcelony okazał się dla całej drużyny tragiczny w skutkach. Gracz Napoli zaliczył bardzo słabe zawody z Mołdawią, zakończone remisem 1-1.

– Rozkładanie rąk Piotra Zielińskiego dla mnie było bardzo słabe. Traci piłkę po raz pierwszy, potem drugi i trzeci, a później rozkłada ręce w kierunku sędziego. Nie możesz się tak zachowywać jako kapitan! Nie może tak reagować piłkarz, od którego zależy dzisiaj zawiązywanie akcji, bo od gry Zielińskiego uzależnieni są jego partnerzy.

– W niedzielę na PGE Narodowym widzieliśmy, że Roberta Lewandowskiego bardzo brakowało. Kto próbował sobie wmawiać i wymądrzać w mediach, że bez Roberta będzie dobrze, to teraz wie, że to nie prawda! Robert wprowadza do gry spokój i sprawia, że młodzi walczą i wchodzą na wyższe obroty, dostają dodatkowe bodźce, grając obok niego. Natomiast ja w niedzielę nie widziałem ani jednego zawodnika, który prosiłby o piłkę i próbowałby wspierać tę drużynę – tłumaczył Kłos.

