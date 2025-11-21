Real Madryt wygrał z PSG. Dziennikarz ujawnił nieznane fakty

Xabi Alonso jest dzisiaj trenerem Realu Madryt, do którego trafił z Liverpoolu. Tymczasem ciekawe wieści na temat szkoleniowca przekazał dziennikarz Fabrice Hawkins z RMC Sport.

fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso mógł być szkoleniowcem Paris Saint-Germain

Xabi Alonso od czerwca tego roku jest szkoleniowcem Realu Madryt. Tymczasem okazuje się, że Hiszpan wcale nie tak dawno mógł prowadzić innego europejskiego giganta. Wieści na ten temat przekazał dziennikarz Fabrice Hawkins z RMC Sport.

Insider przekazał w rozmowie z Canal-Supporters, że w 2023 roku Xabi Alonso znajdował się na całkiem długiej liście życzeń, gdy Luis Campos wybierał nowego szkoleniowca dla Paris Saint-Germain. Faworytem był jednak Mikel Arteta. W każdym razie aktualny trener Królewskich był też w gronie kandydatów obok takich szkoleniowców jak Luis Enrique czy Hansi Flick.

Dziennikarz ujawnił również, że rozmowy w sprawie podjęcia pracy w PSG były prowadzone także z Julianem Nagelsmannem. Z kolei po wymianie zdań z Xabim Alonso stało się jasne, że Hiszpan chciał pozostać w Bayerze Leverkusen, a jego jedynym marzeniem była praca w Realu Madryt. Natomiast aktualny menedżer Arsenalu nie miał chęci, aby żegnać się z ekipą z Premier League.

Ostatecznie wybór padł na Luisa Enrique. Co zdecydowało? Na ten temat również głos zabrał Hawkins.

– Luisa Enrique przyciągnęła jego osobowość; to ktoś, kto mówi, co myśli i nie boi się podejmować trudnych decyzji. Do tego dochodzi aspekt sportowy, a także poruszająca historia Luisa Enrique, która poruszyła prezydenta. Z tych wszystkich powodów Luis Enrique został wybrany – wyjaśnił dziennikarz.

Czytaj więcej: Ronaldo zadziwia Mane. Senegalczyk zachwycony były piłkarzem Realu Madryt i Man Utd