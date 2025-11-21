Ronaldo zadziwia Mane. Senegalczyk zachwycony były piłkarzem Realu Madryt i Man Utd

Sadio Mane pozwolił sobie ostatnio na kilka zdań na temat Cristiano Ronaldo. Senegalczyk nie szczędził pochlebnych słów w kierunku doświadczonego reprezentanta Portugalii.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sadio Mane

Sadio Mane o Cristiano Ronaldo

Sadio Mane od sierpnia 2023 roku występuje w Al-Nassr. 33-latek jednocześnie dzieli szatnię z Cristiano Ronaldo, który według wielu opinii jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii, obok Lionela Messiego. 117-krotny reprezentant Senegalu pozwolił sobie natomiast na komentarz na temat Portugalczyka.

– Jeszcze zanim poznałem go osobiście, oglądałem jego mecze w telewizji, czytałem o nim wiadomości, o jego profesjonalizmie, mentalności, niesamowitej powadze. I właśnie to zobaczyłem, kiedy tu przyjechałem i go poznałem. Jest niesamowity, ciężko pracuje każdego dnia i wciąż chce wygrywać i grać jak najlepiej, mimo że ma już 40 lat. To sportowiec kompletny w każdym tego słowa znaczeniu – przekonywał Mane w rozmowie na kanale Rio Ferdinand Presents na platformie YouTube.

Cristiano Ronaldo w tej kampanii wystąpił jak na razie w 11 meczach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 10 goli i zanotował także dwie asysty. 40-letni zawodnik trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej w styczniu 2023 roku na zasadzie wolnego transferu po tym, jak zakończył swoją drugą przygodę z Manchesterem United.

226-krotny reprezentant Portugalii od momentu, gdy trafił do ligi saudyjskiej, raz został królem strzelców tych rozgrywek. W przeszłości wygrywał natomiast trofea w Manchesterze United, Realu Madryt czy Juventusie, będąc wielokrotnie mistrzem kraju. Zawodnik wygrał też pięć razy Ligę Mistrzów.

