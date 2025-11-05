PSG ogłasza wielki problem! Trzy gwiazdy kontuzjowane

fot. Abaca Press Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Dembele, Hakimi i Mendes wypadają z gry. Wielki problem PSG

Paris Saint-Germain we wtorkowym hicie Ligi Mistrzów nie zdołało zatrzymać rozpędzonego Bayernu Monachium, który zwyciężył na Parc des Princes 2-1. Francuscy kibice byli oczywiście rozczarowani tym wynikiem, ale bardziej po meczu interesował ich raport medyczny. Jeszcze w pierwszej połowie Luis Enrique musiał przeprowadzić dwie zmiany. Gry nie byli w stanie kontynuować Ousmane Dembele oraz Achraf Hakimi – ten drugi został brutalnie sfaulowany przez Luisa Diaza, który wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

W przypadku Hakimiego obawiano się najgorszego, ale diagnoza okazała się dość optymistyczna. Doznał urazu więzadeł i ma pauzować nawet do ośmiu tygodni. Paryżanie poinformowali również o innych absencjach – oprócz Marokańczyka, z gry wypadają też Dembele oraz Nuno Mendes. Zdobywca Złotej Piłki mierzy się z kontuzją łydki, a lewy defensor ma problem z lewym kolanem. Obaj też nie będą dostępni przez kilka najbliższych tygodni.

Cała trójka nie uda się na listopadowe zgrupowania swoich reprezentacji. Wygląda na to, że nie zagrają nawet do końca miesiąca, choć nie można wykluczyć, że chociaż jeden z nich wróci do gry na hitowy mecz z AS Monaco, do którego dojdzie 29 listopada.

W jednym momencie PSG straciło więc trzon drużyny. To problem nie tylko w kontekście Ligi Mistrzów, ale również krajowego podwórka, gdzie przecież tuż za plecami ekipy Enrique znajdują się Marsylia oraz Lens.