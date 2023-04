Hugo Ekitike przed sezonem 2022/2023 trafił do Paris Saint-Germain. Jednak po zaledwie roku może opuścić zespół mistrza Francji. Piłkarzem już interesuje się Newcastle United.

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Hugo Ekitike nie podbił Parc des Princes

Napastnik jest na wylocie z klubu

Piłkarza już od dłuższego czasu obserwuje Newcastle United

Hugo Ekitike zagra w następnym sezonie na Wyspach Brytyjskich?

Od tego sezonu za ruchy transferowe PSG odpowiedzialny jest Luis Campos. Hugo Ekitike odbył długą rozmowę z Portugalczykiem, jednak jak informuje “L’Equipe”, nie przekonał go do dania mu drugiej szansy. Francuski napastnik trafił na Parc des Princes przed sezonem i zagrał w 27. spotkaniach. Zdobył w tym czasie cztery bramki oraz zanotował trzy asysty. Statystyki “pierwszoroczniaka” w Paryżu nie wyglądają tak źle, jednak jego boiskowa postawa pozostawiała wiele do życzenia.

Paris Saint-Germain wypożyczyło latem Hugo Ekitike ze Stade Reims. Jednak mistrzowie Francji zobowiązali się do obowiązkowego wykupu po sezonie. Kwota transferu wynosi aż 40 milionów euro. Władze klubu chcą, żeby w jakimś stopniu na ich konto wróciły pieniądze, dlatego napastnik jest na wylocie, a PSG może już powoli czekać na oferty. Bowiem zawodnikiem już od dłuższego czasu interesują się zagraniczne kluby.

W szczególności mowa tu o Newcastle United. Angielski klub jeszcze przed sezonem chciał pozyskać Hugo Ekitike, ale przegrali rywalizację z PSG. Teraz ponownie obrali za cel ściągnięcie w swoje szeregi 20-letniego Francuza. Oprócz “Srok” napastnikiem interesują się również Eintracht Frankfurt, Milan oraz Juventus.

