Juventus ma problem z zatrzymaniem Rabiota. Giganci wkroczyli do gry

Adrien Rabiot ma ważny kontrakt z Juventusem tylko do końca obecnego sezonu. Marko Di Natale z TuttoJuve.com poinformował, że Francuz przykuł zainteresowanie Man United i Bayernu.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

Rabiot w kręgu zainteresowań Man United, Bayernu i Aston Villi

Juventus wciąż nie doszedł do porozumienia z Adrienem Rabiotem w sprawie przedłużenia wygasającej umowy. Obecny kontrakt zawodnika dobiega końca wraz z zakończeniem sezonu i póki co wszystko wskazuje na to, że Francuz 1 lipca stanie się wolnym agentem. Stara Dama spróbuje jeszcze zatrzymać pomocnika, bowiem w najbliższych dniach spotka się z matką piłkarza, która jest również jego agentem. Jednak media sugerują, że istnieje zbyt duża rozbieżność w oczekiwaniach finansowych pomiędzy obiema stronami.

Dziennikarz portalu TuttoJuve.com Mirko Di Natale poinformował, że Adrien Rabiot przykuł uwagę trzech dużych klubów. Perspektywa darmowego transferu kusi m.in. Manchester United, Bayern Monachium oraz Aston Villę. Dwie ostatnie drużyny w przyszłym roku wystąpią w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Z kolei Czerwone Diabły, aby zagrać w europejskich pucharach, muszą wygrać finał Pucharu Anglii. Nie wiadomo czy ewentualny brak gry w rozgrywkach europejskich nie wykluczy ich z walki o pozyskanie 29-latka.

Rabiot w tym sezonie uzbierał w we wszystkich rozgrywkach 35 spotkań, w których strzelił 5 goli i zaliczył 3 asysty. W Turynie gra od 2019 roku, gdy na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Włoch z Paris Saint-Germain. Nie tak dawno razem ze Starą Damą mógł świętować pierwsze od trzech lat trofeum. Juventus w finale Pucharu Włoch pokonał (1:0) Atalantę.