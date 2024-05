Powerpics/Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Atalanta Bayer Leverkusen Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2024 10:28 .

Atalanta – Bayer, typy bukmacherskie

51 – tyle wynosi liczba kolejnych spotkań Bayeru Leverkusen bez porażki. W środowym finale Ligi Europy w Dublinie drużyna Xabiego Alonso wystąpi z tego powodu w roli wyraźnego faworyta. Drużyna z Leverkusen świetny sezon, w którym sięgnęła już po mistrzostwo Niemiec, chce również okrasić pucharowymi zdobyczami. Poza środowym finałem, w najbliższy weekend rozegra również finałowy mecz Pucharu Niemiec. Bayer czeka jednak niełatwe zadanie, bowiem na przeciwko stanie świetnie spisująca się w ostatnim czasie drużyna Atalanty Bergamo. Zespół prowadzony przez Gian Piero Gasperiniego w drodze do finału wyeliminował między innymi Liverpool. Teraz będzie chciał sprawić kolejną niespodziankę. Ja przy okazji tego meczu zwracam uwagę na ofertę Superbet, który oferuje bonus 400 zł za wytypowanie gola Atalanty lub Bayeru. Mój typ: gol dla Bayeru

Superbet bonus 400 zł gol dla Bayeru Zgarnij w Superbet!

Atalanta – Bayer Leverkusen, promocje bukmacherskie

Bukmacherzy przygotowali bardzo ciekawe propozycje na środowe spotkanie. W Superbet możesz zgarnąć bonus 400 zł za choćby jednego gola Atalanty lub Bayeru. STS oferuje dodatkowe 300 zł za wytypowanie triumfatora tego pojedynku, natomiast w BETFAN można zdobyć freebet 300 zł, jeżeli Bayer zdobędzie bramkę w finałowy spotkaniu.

oferta kod Bonus 300 zł za wytypowanie zwycięzcy Ligi Europy GOAL Odbierz Bonus 400 zł za gola Atalanty lub Bayeru GOAL Odbierz Freebet 300 zł za gola Bayeru w finale GOAL Odbierz

Atalanta – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Piłkarze Bayeru Leverkusen w ostatni weekend zakończyli rywalizację w Bundeslidze, wyprzedzając drugi w tabeli Stuttgart aż o 17 punktów. Drużyna Xabiego Alonso, mimo wcześniej zapewnionego sobie mistrzostwa Niemiec, nie stosowała taryfy ulgowej wobec ostatnich rywali. W ostatnich trzech ligowych meczach sięgnęła po komplet punktów, pokonując kolejno Eintracht Frankfurt (5:1), VfL Bochum (5:0) i FC Augsburg (2:1). Awans do finału Ligi Europy wywalczyli wygrywając w półfinałowym dwumeczu z AS Roma. W pierwszym meczu w Rzymie zwyciężyli 2:0, natomiast drugie spotkanie w Leverkusen zakończyło się remisem 2:2. Był to kolejny pojedynek w którym Bayer pokazał ogromną determinację w dążeniu do korzystnego dla siebie wyniku, bowiem jeszcze w 66. minucie przegrywał 0:2.

Atalantę w obecnym sezonie ligowym czekają jeszcze dwa spotkania, ale może już być pewna gry w rozgrywkach Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Co najmniej piąte miejsce w tabeli Serie A zapewniła sobie niesamowitą serią pięciu kolejnych ligowych wygranych. W ostatnich dwóch kolejkach pokonała 2:1 Romę i 2:0 Lecce. W międzyczasie rozegrała finałowy mecz Pucharu Włoch, w którym usiała jednak uznać wyższość Juventusu (0:1). W drodze do finału Ligi Europy zespół z Bergamo ograł między innymi Liverpool (3:0 na wyjeździe, 0:1 u siebie) i Marsylię (1:1 na wyjeździe, 3:0 u siebie).

Atalanta – Bayer Leverkusen, fakty bukmacherskie

Atalanta – Bayer Leverkusen, historia

Finałowy mecz nie będzie pierwszym pojedynkiem tych zespołów w europejskich pucharach. Atalanta i Bayer Leverkusen były rywalami w 1/8 finału Ligi Europy w sezonie 2021/22. Wówczas górą w dwumeczu była włoska ekipa, która wygrała oba spotkania – 3:2 u siebie i 1:0 na wyjeździe.

Bayer Leverkusen nie przegrał żadnego z trzech ostatnich meczów przeciwko włoskim zespołom w europejskich pucharach (1 zwycięstwo, 2 remisy), ale wcześniej doznał aż siedmiu porażek z rzędu. Z kolei Atalanta przegrała tylko dwa z ośmiu meczów przeciwko drużynom z Niemiec (3 zwycięstwa, 3 remisy).

Data Gospodarz Wynik Goście 17.03.2022 Bayer Leverkusen 0 – 1 Atalanta Bergamo 10.03.2022 Atalanta Bergamo 3 – 2 Bayer Leverkusen

Atalanta – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Faworytem finałowej rywalizacji jest rewelacyjnie spisujący się w tym sezonie Bayer Leverkusen. Potwierdzają to również kursy, jakie bukmacherzy oferują na ten mecz. Rozważając typ na wygraną Bayeru w podstawowym czasie gry kurs w Superbet wynosi 1.85. Taki sam zakład na zwycięstwo Atalanty to kurs 4.40. Przy okazji tego spotkania warto sięgnąć po pakiet powitalny, jaki oferuje Superbet. Pakiet odbierzesz podając podczas rejestracji Superbet kod promocyjny GOAL.

Atalanta – Bayer Leverkusen, prawdopodobieństwo wygranej

Jak zakończy się mecz? Atalanta R W W W P W ? 22.3 % Remis 25.7 % Bayer Leverkusen R W W R W W ? 52 %

Atalanta - Bayer Leverkusen, typ kibiców

Kto wygra Ligę Europy? Atalanta Bergamo 0% Bayer Leverkusen 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Atalanta Bergamo

Bayer Leverkusen

Atalanta - Bayer Leverkusen, sytuacja kadrowa

Atalanta do środowego spotkania przystąpi bez kilku zawodników. Urazy eliminują z gry Martena De Roona, Emila Holma i Seada Kolasinaca, a pod znakiem zapytania stoi występ Rafaela Toloi. Ból głowy związany z absencjami nie dotyczy natomiast trenera Bayeru Xabiego Alonso, który ma do swojej dyspozycji wszystkich zawodników. Od pierwszej minuty powinien wystąpić między innymi jeden z kluczowych zawodników - Florian Wirtz, który w ostatnim czasie zmagał się z kontuzją uda.

Kontuzje i zawieszenia Atalanta Zawodnik Powrót Emil Holm Kontuzja łydki Niepewny Sead Kolasinac Uraz uda Początek czerwca 2024 Marten De Roon Uraz ścięgna udowego Połowa czerwca 2024

Kontuzje i zawieszenia Bayer Leverkusen Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Atalanta - Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Atalanta Gian Piero Gasperini 3-4-3 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Bayer Leverkusen Xabi Alonso Rezerwowi ▼ 8 Mario Pasalic 10 El Bilal Touré 20 Mitchel Bakker 25 Michel Adopo 29 Marco Carnesecchi 31 Francesco Rossi 33 Hans Hateboer 42 Giorgio Scalvini 43 Giovanni Bonfanti 45 Marco Palestra 53 Pietro Comi 59 Alexey Miranchuk 1 Lukas Hradecky 2 Josip Stanisic 3 Piero Hincapié 7 Jonas Hofmann 9 Borja Iglesias 13 Arthur 19 Nathan Tella 22 Victor Boniface 23 Adam Hlozek 25 Exequiel Palacios 32 Gustavo Puerta 36 Niklas Lomb

Atalanta - Bayer Leverkusen, transmisja meczu

Finałowy mecz Ligi Europy pomiędzy Atalantą Bergamo i Bayerem Leverkusen, który rozegrany zostanie w Dublinie, odbędzie się w środę (22 maja) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie tylko za pośrednictwem platformy Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.